Auf die Freude der Gastronomen über den schönen Sommer, der zumindest teilweise die Folgen des Corona-Lockdowns vom Frühjahr ausgleichen konnte, folgt der Katzenjammer. Jetzt gehören die Wirte zu jenen, die das Fehlschlagen der Pandemie-Eindämmung auslöffeln müssen. Doch viele Restaurantbesitzer lassen sich nicht entmutigen und reagieren kreativ auf die vierwöchige Zwangsschließung ab Montag. Passend zum diesig-kalten Herbst bietet etwa ein Lokal in Waldshut schon jetzt wärmende Suppen zum Mitnehmen an – natürlich vom Kürbis, aber auch als Karotten-Ingwer-Gericht mit exotisch-scharfer Nuance oder mit Trüffel zubereitet für den ausgewiesenen Feinschmecker. Und wer etwas Deftiges mit Biss braucht, kann sich aus der gleichen Küche an einem Tagesgericht wie zum Beispiel Wildfrikadellen mit Rotkraut und Haselnuss-Spätzle laben und ab kommende Woche auch weitere Hauptgerichte abholen.

Andere Gastronomen in der Kreisstadt bieten, so wie schon während der zurückliegenden Corona-Blockade, ebenfalls feine Gerichte zum „take away“ an, wie man heute ja vorzugsweise sagt – Pizza und Pasta, hausgemachte Burger und der französische Klassiker Boeuf Bourguignon sind nur einige Beispiele aus den Speisekarten für die ambulante Kundschaft. Nicht nur für den schnellen Hunger sind die Angebote begrüßenswert, sondern wohl auch, damit all jenen, die sonst gerne und regelmäßig auswärts tafeln, zu Hause eine kulinarische Abwechslung erhalten bleibt und nicht die Küchendecke auf den Kopf fällt.