von Herbert Schnäbele

Mit einer bemerkenswerten Idee unterstützt der Maler und Bildhauer Josef Briechle die Sanierung der Tiengener Peter-Thumb-Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Er hat eigens für diese Spende ein reliefgeschnitztes Holzbild der Peter-Thumb-Kirche in der Größe von 1,30 x 0,90 Metern angefertigt und es für einen Verkauf der Gemeinschaft zum Erhalt der Tiengener Gotteshauses zur Verfügung gestellt.

Der Förderverein Peter-Thumb-Kirche Tiengen

Die Übergabe des Reliefbildes erfolgte in der vergangenen Woche im Tiengener Pfarrhaus an den derzeit amtierenden Vorsitzenden des Fördervereins, Eberhard Völkle. Nach seiner Motivation befragt, erläutert Josef Briechle: „Ich empfinde eine berufliche Verbundenheit mit der Tiengener Stadtpfarrkirche. Ich habe im Jahre 1954 als damaliger Gipser- und Stukkateurlehrling erstmals in der Tiengener Kirche gearbeitet. Rund 20 Jahre später habe ich dann mit meinem eigenen Gipsergeschäft eine umfangreiche Innenrenovierung, sowie teilweise eine Außenrenovierung der Kirche durchgeführt, was mich heute noch sehr mit dem Gotteshaus verbindet.“

3000 Euro der Schätzwert

Im Zuge der jüngsten Kirchensanierung und inspiriert durch die wiederholten Spendenaufrufe des Fördervereins, sei er auf die Idee gekommen, ein Holzrelief anzufertigen, mit dessen Verkauf ein finanzieller Beitrag für die immensen Sanierungskosten geleistet werden könne. Vorsichtig geschätzt, könne der Wert des Bild auf mindestens 3000 Euro beziffert werden. Er sei über die Dauer von rund zwei Wochen viele Stunden mit der Anfertigung des Reliefs beschäftigt gewesen, erklärt Briechle.

Als Vorlage habe ihm das Titelbild des neuesten Kirchenführers der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt gedient. Dabei habe er auch im Vordergrund das Haus des früheren Gipsergeschäftes Albert Mutter abgebildet, in welchem er seine berufliche Laufbahn begonnen und unter anderem die heute seltene Graffito-Technik (farbige Putzschichten) erlernt habe. Die Vorlage habe ihm auch eine weitgehend authentische Darstellung der Gebäude ermöglicht, ergänzt Künstler Briechle im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zur Person Josef Briechle wurde 1939 in Tiengen geboren und ist hier auch aufgewachsen. Nach der Volksschule absolvierte er beim damaligen Tiengener Meisterbetrieb Albert Mutter eine Gipser- und Stukkateurlehre und arbeitete anschließend, außer in seinem Lehrbetrieb, in verschiedenen anderen Firmen in der Region sowie in Stuttgart. 1963 legte er vor der Handwerkskammer Konstanz erfolgreich die Meisterprüfung als Gipser und Stukkateur ab. Kurze Zeit später gründete er seinen eigenen Betrieb. Schon seit der Schulzeit hatte er aber eine besondere Vorliebe für die bildende Kunst. Parallel zur Handwerkstätigkeit besuchte er Seminare für Zeichnen und Malerei an der Schule für Gestaltung in Zürich. Der künstlerische Durchbruch gelang ihm 1987 in Köln. Beim bundesweit ausgeschriebenen Kunstpreis Früh „Das Rundbild als Aktionsfeld“ in Köln wurde er unter 2000 Bewerbern in die Ausstellung mit 30 Künstlern und Künstlerinnen einjuriert. Erstmals erschien dabei seine Arbeit auch in einem Kunstkatalog. 1991 gab er sein Gipsergeschäft auf und widmete sich ausschließlich der Malerei und Bildhauerei. Josef Briechle erfreut sich inzwischen eines großen Bekanntheitsgrades im In- und Ausland. Er ist Träger verschiedener Kunstpreise (zum Beispiel Syrlin Kunstpreis Stuttgart, Hans Thoma Förderpreis Badenwerk, Bräunlich-Bieser-Preis WaldshutTiengen) und Initiator verschiedener Symposien, so zum Beispiel der „WandArt“ und „LuftArt“ in Tiengen und Nördlingen, des grenzüberschreitenden Skulpturenwegs „Übers Wasser, übers Land“, oder „Dicke Eiche“ Lauchringen. Briechle lebt in Tiengen und arbeitet in seinem Atelier Am Kaltenbach.

Eberhard Völkle, der als Schriftführer des Fördervereins derzeit die Aufgaben des Vorsitzenden wahrnimmt, zeigte sich sehr erfreut über diese besondere Art der Spende. Völkle hofft sehr, dass sich bald ein Käufer für dieses individuelle Kunstwerk findet. Immerhin müsse die Kirchengemeinde für den zweiten Bauabschnitt rund 140.000 Euro Eigenmittel aufbringen, wovon erst knapp die Hälfte durch Spenden und Mitgliedsbeiträge eingegangen sei, erläutert Völkle. Das Bild kann zu den normalen Öffnungszeiten nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (07741/831 42 10) im Pfarrhaus besichtigt werden.