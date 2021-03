In welcher Form der weitere Verlauf der Corona-Pandemie den nächsten Waldshuter Weihnachtsmarkt ermöglichen wird, steht derzeit noch in den (Herrnhuter) Sternen. Sicher ist jedoch: Im Zusammenhang mit dem Budenzauber wird künftig einer Verwechslung vorgebeugt, der seit Jahren immer wieder Besucher der Stadt aufgesessen sind.

Waldshut-Tiengen Stählernes Gitternetz vorm Klinikum: Hier zieht im Sommer die Intensivstation des Waldshuter Krankenhauses ein Das könnte Sie auch interessieren

Das hat mit dem traditionellen Adventsmarkt zu tun, bei dem bisher stets am letzten Donnerstag im November Krämer in der Kaiserstraße ihre Waren feil hielten – nur wenige Tage, bevor an der gleichen Stelle die Stände des Weihnachtsmarkts aufgebaut wurden. Da waren verwunderte Gesichter programmiert nach dem Motto „Oh, es geht ja schon los. Aber wo sind die Thüringer Bratwürste und der Glühwein geblieben?“. Weil der Gemeinderat jetzt beschlossen hat, den winterlichen Krämermarkt um eine Woche vorzuverlegen, dürften solche Konfusionen weniger wahrscheinlich werden (wobei der eigentliche Grund für die Anpassung darin bestand, dem Einrichten des Weihnachtsmarkts mehr Vorlauf zu verschaffen). Wie so oft zieht eine Veränderung die nächste nach sich, was in der Umbenennung des Krämermarkts, der ja nun nicht mehr in die Adventszeit fällt, in Elisabethenmarkt zum Ausdruck kommt. Beim Blick auf den Kalender fällt übrigens auf, dass Gründonnerstag in diesem Jahr auf den 1. April datiert ist. Eventuell verbreitete Nachrichten über eierlegende Osterhasen, die angeblich durch Waldshuts gute Stube hoppeln werden, sind also mit der gebotenen Skepsis aufzunehmen.