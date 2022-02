von sk

Das Sanierungsprojekt des Kornhauses in Waldshut-Tiengen kommt in den Genuss einer weiteren Förderung. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller und des Grünen-Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle fließen demnach 155.000 Euro in das Begegnungszentrum in der Waldshuter Innenstadt.

Die Arbeiten betreffen das komplette Gebäude. Neben der Neugestaltung der Vereinsräume ist die Modernisierung der städtischen Bibliothek Kernstück der Sanierung, die noch im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Der Schwerpunkt der Sanierung liegt im Brandschutz, daher erhielten die Räume neue Decken, die im Brandfall eine sichere Menschenrettung garantieren sollen. Der Zutritt zur Bibliothek soll über ein ausgelagertes Treppenhaus mit Aufzug erfolgen.

Laut Mitteilung stellt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen nun im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspakts „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) weitere 4,94 Millionen Euro für die Sanierung öffentlicher sozialer Infrastruktur in 18 Städten und Gemeinden zur Verfügung, darunter auch Waldshut-Tiengen.

Dieser Einsatz von weiteren Finanzmitteln sei notwendig, damit die Kommunen die begonnenen und sehr wichtigen Bauvorhaben trotz der Corona-Pandemie und trotz einer schwierigen Situation auf dem Baumarkt mit deutlichen Preissteigerungen, Handwerker- und Baustoffmangel verlässlich fertigstellen können. Die geförderten Maßnahmen lägen in städtebaulichen Erneuerungsgebieten, die in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen sind.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller erklärte in der Pressemitteilung, dass das Kornhaus als Gemeinbedarfseinrichtung für Vereine, Stadtbibliothek und verschiedene Veranstaltungen Jung und Alt unter einem Dach zusammenbrächte. „Damit dieses Gemeinschaftsgefühl auch in Zukunft im Kornhaus gelebt werden kann, muss es mit der Sanierung vorangehen. Bei der problematischen Baukostenentwicklung ist das nicht einfach. Ich finde es daher klasse, dass das Land die Stadt Waldshut-Tiengen bei diesem tollen Projekt unterstützt“, so Hartmann-Müller weiter.

Auch für den grünen Wahlkreisabgeordneten Niklas Nüssle sei dieses Geld nicht nur eine Investition in das Gebäude, sondern auch in den sozialen Zusammenhalt: „Immer wieder müssen wir erleben, welche Konsequenzen es hat, wenn Menschen nicht mehr miteinander sprechen – sie driften auseinander und andere Perspektiven werden zunehmend fremd und unverständlich. Solche Begegnungsräume ermöglichen den so wichtigen Austausch und wirken Konflikten langfristig entgegen. Als Jugendlicher habe ich viel Zeit im Kornhaus verbracht und freue mich auch ganz persönlich, dass die Zukunft dieses kulturellen Zentrums nicht zuletzt durch diese Mittelaufstockung gesichert wird“, wird Nüssle abschließend zitiert.