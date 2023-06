Die Klosterkirche auf der Rheininsel Rheinau (CH) dürfte vielen ein Begriff sein. Weniger bekannt ist, dass in dieser Kirche auch kulturell viel geboten wird. Einen besonderen Stellenwert haben die Orgelkonzerte des Orgelkreises Rheinau. Der Verein veranstaltet jährlich drei hochkarätige Orgelkonzerte. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Markus T. Funck, Schulleiter des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut und Organist an der reformierten Kirche Neuhausen, ist derzeit Präsident des Orgelkreises. Der Kreis zählt gut 40, bislang überwiegend Schweizer Mitglieder.

Eines seiner Ziele ist, die Orgelkonzerte in der Klosterkirche bekannter zu machen. Von Jestetten aus ist es nur ein Katzensprung bis zur Rheinau. Die Hauptorgel und die Chororgel sind etwas Besonderes: Sie gelten als einzigartige historische Orgeln, die zu den bedeutendsten Denkmal-Orgeln der Nordschweiz zählen. Die Hauptorgel hat Orgelbaumeister Johann Christoph Leu aus Augsburg von 1711 bis 1715 gebaut. Sie hat drei Manuale und 38 Register. Die kleine Chororgel in der ungewöhnlichen Form eines Sarkophags wurde von einem Waldshuter gebaut: 1710 von Johann Christoph Albrecht. Haupt- und Chororgel wurden von 1988 bis 1991 aufwendig restauriert.

„Beide Orgeln sind mitteltönig gestimmt, der Gesamtklang ist kräftig, aber beide haben fantastische Einzelstimmen“, schwärmt Markus T. Funck. Absolut authentisch für süddeutsche Barockmusik sei das Orgelspiel in der Klosterkirche. Damit unterscheidet es sich nach Aussage des Präsidenten deutlich vom Klang der Marc-Garnier-Orgel in der Versöhnungskirche in Waldshut, die stilistisch zum norddeutschen Frühbarock gehöre. Wer sich selbst einen Eindruck vom Klang der Barockorgeln in der Klosterkirche auf der Insel Rheinau machen möchte, hat dazu demnächst die Möglichkeit. Das erste der drei Konzerte des Orgelkreises steht vor der Tür.