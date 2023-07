Die deutsch-französische Hip-Hop-Band Zweierpasch aus Freiburg hat für die Schüler der Grund- und Werkrealschule Gurtweil ein belohnendes Konzert zum Schuljahresende gegeben. Mehr als 250 begeisterte Jugendliche drängten sich vor der schrill-bunt beleuchteten Bühne in der Gemeindehalle, kreischten, jauchzten, tanzten und tauchten ab in den musikalisch flimmernden Farbenrausch.

Die Musikgruppe um die beiden Zwillinge Felix und Till Neumann prägt mit ihrem rebellischen Hip-Hop die Szene längst nicht mehr nur in Freiburg, wo sie zur Band des Jahres gekürt wurde. Die Musiker rappen über Alltagsrassismus und Widerstand und gehen auf Tournee durch Europa und Afrika. Mit jungen Menschen gemeinsam rappen sie mehrsprachig zu Themen wie Politik, Geschichte und Umwelt. So moderiert die Band Zweierpasch auch zu Bildungsprojekten und wirbt mit dem Slogan „Hip-Hop macht Schule“.

Der Organisator Arne Scharf und seine Lehrerkollegen von der Grund- und Werkrealschule Gurtweil freuten sich darüber, dass ihr ungewöhnliches schulisches Angebot bei ihren Zöglingen so gut ankam und bei den Kindern und Jugendlichen großen Gefallen fand. Der Schüler Hamiza Al Salmo (15) sagte über das Konzert: „Mir gefällt es sehr gut und es fühlt sich gut an, aber diese Musik ist nicht mein Geschmack.“ Omar Alobeid (15) hingegen meinte: „Diese Musik regt zum Tanzen an.“ Alex Salimi (14) fand die Band „super, kann man machen. Die Musiker sind gut. Zu Hause höre ich aber eher chillige Musik.“ Die 13-jährige Emma Bruca sagte: „Ich find‘s gut, es macht Spaß.“ Viola Bashkimi, 13 Jahre alt, lobte: „Es gibt so Energie und alles. Die Musiker singen gut.“