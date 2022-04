von SK

Der Bundespolizei ist am Samstagvormittag bei einer Kontrolle am Grenzübergang Waldshut ein Mann aufgefallen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde der 60-Jährige vor zwei Jahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs von einem deutschen Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt.

Da der im Ausland lebende Mann die Summe nie bezahlte, wurde er mit Haftbefehl gesucht, so die Polizei weiter. Der Mann zahlte die noch ausstehende Geldstrafe vor Ort und sei somit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt entgangen. Er ersparte „sich eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe und konnte seine Fahrt fortsetzen“, heißt es in dem Bericht abschließend.