von Susann Duygu-D'Souza

Die Polizei und das Ordnungsamt Waldshut-Tiengen haben am Osterwochenende nur wenige Verstöße gegen das Kontaktverbot wegen der Corona-Pandemie registriert. Mathias Albicker, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen: „Größtenteils hat sich die Bevölkerung an das Kontaktverbot gehalten. Es gab nur vereinzelte Verstöße.“ Das bestätigt auch Ralph Albrecht, Leiter des städtischen Ordnungsamts. Zuwiderhandlungen seien beispielsweise entlang des Tiengener Wutachdamms wie im Bereich „Sandbank beim Langen Stein“ registriert worden.

Waldshut-Tiengen Corona-Krise: Ordnungsamt kontrolliert auch an Ostern Das könnte Sie auch interessieren

Anwohner geben Polizei Hinweise

Kontrolliert wurde laut Ordnungsamt im gesamten Stadtgebiet. Auch Anwohner hätten der Polizei Hinweise gegeben, wenn es in der Nachbarschaft zu vermeintlichen Verstößen, gekommen sei. „Diesen Hinweisen gehen wir natürlich nach“, sagt Polizeisprecher Mathias Albicker.

Ordnungsamt kontrolliert bereits seit Wochen

Schon vor Ostern habe das Ordnungsamt Kontrollen durchgeführt. Dabei seien, wenn auch nur vereinzelt, „Verstöße wegen unangepassten Freizeitverhaltens im Hinblick auf die sogenannte Corona-Verordnung festgestellt worden“, so Albrecht. Diese gab es etwa beim Bolz- und Basketballplatz auf dem Aarberg, dem Schulgelände des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut und dem Schulareal in der Tiengener Südstadt. „Diese Bereiche werden täglich durch den städtischen Vollzugsdienst angefahren und auf die Einhaltung der geltenden Bestimmungen hin kontrolliert“, informiert Albrecht. Verstöße seien bislang mit Gesprächen und einer mündlichen Verwarnung abgehandelt worden. Nur bei wiederholten Verstößen seien Bußgelder verhängt worden, wie am Viehmarktplatz und Busbahnhof Waldshut sowie am Löwendenkmal in Tiengen.