Wer jüngere Geschwister hat, kennt eventuell die folgenden Situationen: Die kleine Schwester möchte mit der Puppe ihrer großen Schwester spielen. Der jüngere Bruder hängt sich an die einige Jahre ältere Teenager-Clique, um mit den coolen Jungs um die Häuser zu ziehen. Und wenn es darum geht, wer länger aufbleiben darf, fordern die Kleinen oft das gleiche Recht ein wie die Großen.

Als Konkurrenzkampf unter Geschwistern könnten auch zwei aktuelle Bauprojekte bezeichnet werden: Während an der Robert-Gerwig-Straße beim Waldshuter Bahnhof im März des vergangenen Jahres der Startschuss für das neue Feuerwehrgerätehaus fiel, hat die kleine Schwester Dogern nun nachgezogen: Im Osten der Gemeinde folgte dort nun der symbolische Spatenstich – ebenfalls für ein Feuerwehrhaus. Dies ist an und für sich noch nichts Besonderes. Denn in beiden Hochrhein-Kommunen benötigen die Kameraden dringend eine neue Unterkunft.

Was beide Neubauten jedoch gemeinsam haben: In unmittelbarer Nachbarschaft der Gerätehäuser soll jeweils eine Kindertagesstätte entstehen. Dort wo die Feuerwehrleute ihre Fahrzeuge und andere Gerätschaften aufbewahren, spielen also nicht weit entfernt davon Mädchen und Jungen mit Bauklötzen, Teddys und Spielzeugautos.

Eines unterscheidet aber dann doch die beiden Projekte von Waldshut und Dogern: Während in der kleinen Gemeinde der Kindergarten neben dem Gerätehaus errichtet werden soll, entsteht in westlichen Teil der Großen Kreisstadt die Kita auf dem Dach des Feuerwehrdomizils. Somit hat die große Schwester der kleinen Schwester nach wie vor etwas voraus: Die in der Höhe gelegene Kindertagesstätte bleibt mit ihrem Feuerwehr-Untermieter im wahrsten Sinne des Wortes ein Leuchtturm.