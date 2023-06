Es ist ein Albtraum, der möglichst nie Wirklichkeit werden sollte: der Tod einer Schülerin. Doch genau dies geschieht im Stück „Ein tödliches Vergnügen“ der Autorin Claudia Kumpfe, welches die Theater-AG mit ihrem Leiter und Lehrer Stefan Skorski im laufenden Schuljahr einstudiert und inszeniert hat und das jetzt im Musiksaal des Hochrhein-Gymnasiums seine Aufführung erlebte.

Zu Beginn wird das Publikum Zeuge eines stummen Standbildes: Die Mitglieder des fiktiven Kunstkurses und dessen Lehrerin stehen oder sitzen – erstarrt, versunken, vereinzelt. Davor am Bühnenrand liegt die Schülerin Olivia-Chantal mit einer Rose in der Hand – ebenso regungslos. Sehr bald wird der Tod dieser Schülerin festgestellt. Ob ein Unfall geschehen war oder gar ein Mord, sollen eine herbeigeeilte Kommissarin und deren Gehilfin ermitteln. Alle Figuren werden zu Verdächtigen.

Und das ist wirklich Stoff für eine Komödie? Ja. Die überragenden zehn Spielerinnen der Theater-AG machten dies möglich. Komödiantisch weit über ihrer Rolle agierte Matilda Schachner als Hilfskommissarin an der Seite der überzogen genervt-streng verhörenden Kommissarin, gespielt von Sophia Michel. Besonders berührend erschienen die in den Mobbingszenen zu erlebenden Momente der Verzweiflung aller Kursmitglieder, gespielt von Ragna Hartmann, Marlene Wendler, Lilli Anders, Jessica Schetle, Ariane Schmid und Vivien Scheuble. Seltsam verrückt war auch die Rolle der Lehrerin angelegt, gespielt von Leoni Marelja. Die tote Mitschülerin Olivia-Chantal wurde in den Rückblenden sehr lebendig und in ihrem zerstörerischen Tun als Figur eindrucksvoll gezeichnet von Lena Sandrock. Zuletzt stellt sich zur Erleichterung aller heraus, dass ein tragischer Unglücksfall zum Tod der Schülerin führte, die Verdächtigen also weitgehend unschuldig sind. Mit tosendem Beifall dankte das Publikum im voll besetzten Saal für die darstellerischen Leistungen aller spielenden Schülerinnen sowie für die theaterpädagogische Arbeit des AG-Leiters Stefan Skorski.