Waldshut-Tiengen (ska) Grabgestaltung, Gedenkfloristik und Herbstkränze. Mit ihrer Allerheiligen-Ausstellung von Samstag, 14. bis Dienstag, 31. Oktober, möchten Petra Bartram und ihr Team der Blumenstube und Gärtnerei Knobloch auf dem Waldshuter Aarberg, die Aufmerksamkeit an das Gedenken an unsere Verstorbenen richten. Denn gerade Allerheiligen oder der Totensonntag im November werden genutzt, die Gräber einmal mehr mit Besonderheiten zu schmücken. Liebevoll zusammengestellter Grabschmuck in herbstlich leuchtendem Orange oder in anderen Farben sind in der Zeit der Ausstellung erhältlich.

Ausstellung mit Kaffee

und Kuchen

Die Ausstellung in von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Im Rahmen der Ausstellung gibt es am Samstag, 28. Oktober außerdem einen Infotag, an dem sich neben den Gärtnern der Friedhofsgärtnerei , auch Trauerredner, Bestatter und Steinmetze präsentieren, die eng mit der Gärtnerei zusammenarbeiten. Aber auch an den Austausch untereinander hat Petra Bartram gedacht, in dem sie in der Ausstellungswoche am Mittwoch und Samstag Kaffee sowie selbst gebackenen Kuchen anbietet. Die Blumenstube und Gärtnerei Knobloch ist ein Traditionsbetrieb, der im kommenden Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert und von Petra Bartram und ihrem Ehemann Ralf geführt wird. Das Paar und ihre Mitarbeiter sind die Fachleute, wenn es um moderne Blumensträuße und Gestecke, Veranstaltungsmanagement, Verleihservice und Dekoration von unterschiedlichen Anlässen geht.

Nachhaltigkeit auch bei der Grabpflege

Aber auch in der Grabpflege, bringt das Unternehmen jede Menge Erfahrung mit. In einer Mustergrabanlage werden unterschiedliche Bepflanzungsmöglichkeiten vorgestellt. Bei der Bepflanzung der Grabstellen, spielt die Nachhaltigkeit inzwischen eine große Rolle. „Mehrjährige Pflanzen sind immer öfter ein Thema“, so die Inhaberin des Unternehmens. Petra Bartram. Aber auch im Hinblick auf die warmen und trockenen Sommer, ist nicht nur die Gärtnerei Knobloch, immer mehr gefordert. „Dieser Sommer war trocken und heiß“, so die Unternehmerin weiter. „Wir müssen weiterdenken und uns der klimatischen Entwicklung anpassen“, sagt sie weiter. Denn die Trockenheit lässt die Pflanzen schießen und sorgt oftmals dafür, dass in einer Saison gleich zweimal gepflanzt werden muss. Darum geht der Trend immer mehr in Richtung „Pflegeleicht“. In der Blumenstube und Gärtnerei Knobloch können auch einjährige Grabpflegeverträge abgeschlossen werden. „Das ist gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr wichtig“, so Petra Bartram. Denn bei der aktuellen extremen Teuerung, kann kein Preis mehr auf Dauer kalkuliert werden. Und der Service in der Blumenstube geht noch einen Schritt weiter. Denn frische Blumensträuße gibt es auch nach Ladenschluss bequem aus dem Selbstbedienungsservice vor dem Geschäft – kostenlose Parkplätze inklusive.