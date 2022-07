Waldshut-Tiengen vor 58 Minuten Klettgau-Gymnasium Tiengen entlässt 62 Abiturienten: Zwei Schülerinnen mit 1,0 im Schnitt Mit einem Stufendurchschnitt von 2,2 halten nun 62 Abiturienten des Klettgau-Gymnasiums den höchsten deutschen Schulabschluss in ihren Händen. Eva Albicker und Jeremia Presch haben mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen.

Die Preisträger des Abends (von links): Liriel Würth, Preis der Partnerstadt Blois für besondere Leistungen im Fach Französisch; Melanie Lang, Alfred-Maul-Medaille im Fach Sport; Emilia Müller, Julia Hupfer, Anna Rotzinger, Preis der Partnerstadt Lewes für besondere Leistungen im Fach Englisch; Rebecca Roters, Preise in den Fächern Latein und Chemie; Lisa Eder, Leonie von Schnurbein, Fachpreis in Französisch; Nils Rebholz, Fachpreis der Schule in Musik und Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft; Annika Geng und Jan Luca Jehle, Anerkennung für ihr musikalisches Engagement; Mareike Steiner, Theresa Silberzahn, Preise für hervorragende Leistungen in Chemie und Latein; Jeremia Presch, Sozialpreis des Fördervereins des KGT und Preise in Mathematik und Chemie; Ella Gruner, Scheffel-Preis; Hanna Gamp, Fachpreis der Schule in Spanisch; Katharina Kurz, Preis im Fach Latein; Eva Albicker, Robin Gmelin, Anerkennung für musikalisches Engagement und Nicholas Fahrner, Anerkennung für langjährige Mitwirkung in der Theater-AG. | Bild: Vanessa Amann