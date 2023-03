Die Fasnacht hat in der Umwelt ihre Spuren hinterlassen. Diese und weiteren Unrat haben die Klettgau-Cleaners Tiengen bei ihrer zweiten Müllsammelaktion des Jahres (Cleanup) am Samstag beseitigt.

Rund 25 Teilnehmer sind laut Auskunft von Andreas Otte, neben Heinrich Befuss Organisator der Aktion, mit Greifzangen, Müllsäcken und Eimern ausgestattet durch die Stadt gezogen. Die Ausbeute der Müllsammler waren laut Mitteilung mehrere prall gefüllte Müllsäcke, darunter auch ein alter Sonnenschirm und Autofelgen. Zudem haben die Freiwilligen rund 50 Glasflaschen aufgesammelt. Auffällig sei der Bereich im einen Discounter und ein Wäldchen mit Böschung gewesen.

Rund 50 Glasflaschen haben die Klettgau-Cleaners am Samstag aufgesammelt. | Bild: Andreas Otte

„Die Vermüllung geht schneller, als man aufsammeln kann“, schreibt Otte in seiner Mitteilung weiter. Der Müll liege häufig versteckt am Bahndamm, in Gebüschen und Böschungen, im Wald, auf Wiesen und in Bächen. Bei den Aktionen der Klettgau-Cleaners gehe es nicht ums Sammeln alleine, sondern darum, „den Kindern eine gesunde Natur zu hinterlassen“.

Vor allem zahlreiche Glasflaschen haben die Klettgau-Cleaners eingesammelt | Bild: Andreas Otte

„Es geht um durchgängig erlebbare Sauberkeit im gesamten Stadtgebiet Waldshut-Tiengen und auch auf den vielen Verbindungswegen und Verbindungsstraßen zu den Ortsteilen“, beschreibt Otte weiter.

Wie geht es weiter?

Die Klettgau-Cleaners wollen weiter bei regelmäßigen Einsätzen die Stadt und ihre Wege von Müll befreien.

Ihr nächster Einsatz ist am Samstag, 11. März, bei der Müllsammel-Sternenwanderung zur Küssaburg. Die Aktion fand erstmals 2022 statt und wird von den Klettgau-Cleaners Klettgau und Tiengen, den Wutöschingen Cleaners, dem Klimabeirat Lauchringen, der BI Hohentengen und Zukunftsfest aus Küssaberg organisiert.

Die Initiativen starten um 9 Uhr am Blockhuus Hohentengen, unter der Geisslinger Brücke in Klettgau, am Gemeindezentrum in Küssaberg, am Bauhof Lauchringen, am Bahnhof-Parkplatz in Tiengen und am Sportplatz in Wutöschingen und sammeln auf dem Weg zur Küssaburg den herumliegenden Unrat ein.

Die Tiengener Initiative wird an diesem Tag vorwiegend in und um Tiengen sammeln, laut Plan der Initiative in den Gewerbegebieten Lonza und Kaitle. Der gemeinsame Abschluss ist um 12 Uhr auf der Küssaburg bei einem gemeinsamen Vesper. Die Klettgau-Cleaners hoffen im Namen der anderen Initiativen auf zahlreiche Teilnehmer.