Der Verein Kleine Bühne wollte mit dem Theater Tiengen kulturelles Leben in die Räume der Firma FX Ruch bringen. Jetzt gibt er sein Vorhaben am geplanten Ort auf und setzt es anderswo um.

Was wurde eigentlich aus dem neuen „Theater Tiengen“? Am 13. März 2022 sollte es nach langer Corona-Pause in neuen Räumen eröffnen. Der Vorstand des Kulturträgers Kleine Bühne – Daniel Leers, seine Frau Katrin Leute und seine