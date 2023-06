Die Volkshochschule (VHS) Waldshut-Tiengen steht vor großen Herausforderungen. Zwar habe sich die Zahl der angebotenen Kurse und der Teilnehmer nach der Pandemie wieder erholt. „Aber sie sind noch nicht auf dem Niveau wie vor Corona“, erklärte VHS-Geschäftsführerin Cindy Fehrenbacher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Gemeinsam mit der Leiterin Martina Erdmann erläuterte sie die Schwierigkeiten der Bildungseinrichtung. „Es ist sehr schwierig, Dozenten für bestimmte Bereiche zu finden“, sagte Fehrenbacher. Als Beispiel nannte Erdmann das Angebot „Deutsch als Fremdsprache“.

Ein weiteres Problem sei, dass die VHS immer häufiger Kurse absagen muss, da sich zu wenige Teilnehmer dafür finden. Mit dem Konzept vhespresso, das an anderen Volkshochschulen bereits umgesetzt wird, möchte die Waldshut-Tiengener Einrichtung einen neuen Weg einschlagen.

Zwei bis vier Teilnehmer pro Kurs

„Das Konzept wendet die Perspektive und wirbt gezielt mit kleinen Kursen von zwei bis vier Personen“, erklärte Martina Erdmann. Als Vorteile von vhespresso nannte sie eine Durchführungsgarantie der Kurse, einen höheren Lernfortschritt durch die intensivere Behandlung der Kursinhalte sowie eine Erweiterung des Angebots.

„Ich tue mich etwas schwer mit dem vhespresso“, äußerte sich Adelheid Kummle von den Freien Wählern in der Sitzung. „Ein Privatunterricht für zwei Personen kommt mir befremdlich vor“, fügte sie hinzu.

Kummle wollte wissen, für welche Kurse das neue Konzept infrage komme. „Die Zahlen schwanken von Semester zu Semester“, antwortete Martina Erdmann. Sie kann sich vhespresso für Kurse im Bereich Bewerbungstraining und seltene Sprachen vorstellen. Letztere würden häufig mangels Teilnehmern nicht zustande kommen.

Testphase dauert ein Jahr

„Ob das in Stein gemeißelt ist, werden wir sehen“, sagte die VHS-Leiterin. Zunächst handele es sich um eine Testphase. Petra Thyen, Fraktionssprecherin der Grünen, erkundigte sich nach deren Dauer. „Ein Jahr“, antwortete Erdmann.

„Ich finde vhespresso gut und wünsche viel Erfolg“, sagte der CDU-Fraktionssprecher Philipp Studinger. Bei der anschließenden Entscheidung sprach sich der Gemeinderat einstimmig für das Jahresprogramm der VHS Waldshut-Tiengen einschließlich des Konzepts vhespresso für den Zeitraum September 2023 bis August 2024 aus. „Sehen Sie die Einstimmigkeit als Wertschätzung“, sagte Oberbürgermeister Philipp Frank an die Verantwortlichen der VHS gerichtet.

Die VHS in Zahlen Die Volkshochschule Waldshut-Tiengen führte 166 Kurse mit insgesamt 1622 Teilnehmern und 20 Einzelveranstaltungen mit 662 Teilnehmern im Jahr 2020 durch. Im Coronajahr 2021 waren es lediglich 90 (868 Teilnehmer) beziehungsweise 21 (273 Teilnehmer). 2022 veranstaltete die VHS 168 Kurse (1838 Teilnehmer) und 13 Einzelveranstaltungen (436 Teilnehmer).

Cindy Fehrenbacher berichtete außerdem in der Sitzung, dass das neue Programmheft der Volkshochschule in Planung sei. Allerdings sei die gedruckte Variante nicht mehr so gefragt wie die digitale Form. Im vergangenen Jahr betrug die Auflage 5000 Exemplare. Vor Corona waren es noch 10.000 Hefte.

Heft mit kleiner Auflage

Vom neuen Programmheft sollen daher nur noch 1500 Stück gedruckt werden, erklärte Fehrenbacher. Die kleinere Auflage hat auch zur Folge, dass die Broschüre nicht wie früher an alle Haushalte in Waldshut-Tiengen versendet wird. Das Heft kann bei der VHS angefordert oder bei den Geschäftsstellen in der Waldshuter Löwengasse und im Tiengener Klettgau-Gymnasium abgeholt werden.

Auszug aus dem Programm

Auf dem Programm des kommenden VHS-Schuljahres stehen unter anderem neue Angebote im Social-Media-Bereich wie die Anwendung Chat GPT, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Im Bereich Bewegung bietet die Einrichtung erstmals die Kurse „Waldbaden“ und „Barfußschuhe gekauft – was nun?“ an.

Darüber hinaus sind Sprachkurse für Chinesisch, Kroatisch und Portugiesisch – letzterer als Online-Angebot – sowie ein Back- und Sprachkurs in englischer und französischer Sprache vorgesehen.