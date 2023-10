Waldshut-Tiengen – Es geht um das Sehen, das Hören und das Fühlen. Ein Klavier kauft sich nicht so einfach. Es geht darum was passt zu mir und welchen Anspruch habe ich an das Instrument und da ist nicht immer der Preis das ausschlaggebende Argument.

Das Klavierhaus am Hochrhein in der Waldshuter Bismarckstraße 15 hat sie alle. Klaviere und Flügel oder gebrauchte Instrumente aus der Klavierbau-Meisterwerkstatt des Firmeninhabers Heiko Lieckfeldt. Ein ausgebildeter Klavierbaumeister, der sich bereits 2011 im schweizerischen Bad Zurzach selbstständig machte und diese Firma zu einem Servicebetrieb mit zwölf Mitarbeitenden ausbaute. Angeboten werden neben dem Stimmen und Warten von Klavieren und Flügeln auch der fachgerechte Transport sowie Reparaturarbeiten in der großen Klavierbau-Meisterwerkstatt. Heute ist er Ansprechpartner von zahlreichen Privatkunden, Musikschulen und Kulturschaffenden, die in Heiko Lieckfeldt einen kompetenten und fachkundigen Berater finden. Im vergangenen Jahr hat er sich dann entschlossen, sein Angebot durch die Eröffnung des Klavierhauses am jetzigen Standort an der Bismarckstraße 15 in Waldshut zu erweitern.

Im Klavierhaus bietet sich den Kunden eine große Auswahl an Klavieren und Flügel und das Unternehmen legt

großen Wert auf die Präsentation der Instrumente. „Das Wichtigste ist jedoch eine umfassende Beratung und ein fachmännischer Service“ erklärt der Klavierbaumeister, der auch in seinem Klavierhaus eine Werkstatt eingerichtet hat. Während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 14.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr, dürfen die Kunden gerne vorbeischauen und sich von dem Angebot überzeugen lassen. Doch wer eine intensivere Beratung wünscht, dem rät Heiko Lieckfeldt, einen Termin zu vereinbaren. „In dieser Zeit kann sich der Kunde ausführlich bei uns umsehen und ausprobieren“, erklärt der Unternehmer. Natürlich immer beratend zur Seite, der Klavierbaumeister. „Es geht hier nicht allein um das Hören“, erklärt er. „Man muss auch spüren, was gebe ich rein und was kommt raus“.

Das Klavierhaus am Hochrhein ist Premiumhändler für Yamaha Klaviere und Flügel, führt zudem aber auch Instrumente der deutschen Hersteller Grotrian-Steinweg und August Förster. Überraschend viele Instrumente sind mit einem Kopfhörer versehen, sogenannte Silent-Pianos. „Das sind ganz normale akustische Instrumente die auch völlig lautlos über Kopfhörer gespielt werden können“, erklärt Heiko Lieckfeldt, der betont, dass weit über die Hälfte der neu verkauften Instrumente, inzwischen mit solch einem System ausgestattet sind. Neben dem Verkauf von Klavieren und Flügeln, bietet Heiko Lieckfeldt die Möglichkeit, dass die Instrumente gemietet werden können. Auch über einen längeren Zeitraum. „Dieses Angebot richtet sich vor allem an Anfänger oder auch an Familien, deren Kinder mit dem Klavierspiel beginnen.“ Der Mietpreis beginnt bereits bei 49 Euro im Monat. Hinzu kommt eine Grundpauschale von 450 Euro für die Lieferung nach Hause und das Stimmen des Instruments. Entscheidet sich der Kunde dafür, das Instrument später zu kaufen, wird die bisher bezahlte Miete des Instruments an den Kaufpreis angerechnet.

Neben den Instrumenten selbst, findet sich im Klavierhaus Hochrhein auch eine Auswahl an Zubehör wie Klavierhocker oder Klavierleuchten, Pflegemittel und Klaviernoten.

Konzert: Wer einen Yamaha CFX Konzertflügel live erleben, oder auch selbst ausprobieren möchte, erhält dazu die Gelegenheit am Samstag, 14. Oktober, um 18 Uhr im Klavierhaus am Hochrhein. Die Besucher erwartet ein Konzert mit den beiden Pianistinnen Danae und Kiveli Dörken.