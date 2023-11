Tiengen – In kleiner Runde fand die Hauptversammlung des Fördervereins Peter-Thumb-Konzerte statt. Vorsitzender Benno Grupp blickte auf zwei Vereinsjahre, da die vergangene Versammlung im November 2021 stattgefunden hatte. Coronabedingt mussten im ersten Quartal 2022 drei Konzerte abgesagt oder verschoben werden. Im restlichen Jahr 2022 hätten drei Konzerte und zwei offene Adventslieder-Singen stattfinden können. 2023 habe es wieder besser ausgesehen. Im Januar wurde das irische Harfenkonzert mit Roland Kroell nachgeholt, das Jahr über habe es bis Oktober vier weitere große Konzerte gegeben. „Alle Konzerte in den beiden Jahren sind gut bis sehr gut besucht gewesen“, freute sich Grupp. Außerdem berichtete über das Entstehen der neuen Website und lobte bei Klaus Nieke und Johannes Jensen für deren Engagement.

Beate Lehmann berichtete von sehr unterschiedlich verlaufenden Geschäftsjahren mit Minus und Plus-Abschlüssen, aber doch von einem guten Kassenstand. Ihr wurde von Kassenprüfer Gernot Mathias einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Unter der Regie von Margarete Basler wurden nahezu alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Für den ausscheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Otte wurde Klaus Bürger neu in dieses Amt gewählt.

Der künstlerische Leiter Oliver Schwarz-Roosmann gab einen Ausblick auf 2024. Außerdem informierte er über den Sachstand der neuen Orgel und kündigte einen Infoabend für den 22. November im Pfarrsaal an. „Mit der neuen Homepage wollen wir künftig die gesamte Kirchenmusik in der Seelsorgeeinheit, einschließlich der Ökumene unter einem einheitlichen Logo besser vermitteln und koordinieren“, führte er aus. Stadtrat Peter Kaiser überbrachte die Grüße von OB und Gemeinderat und stellte für die Finanzierung der Orgel auch die Beteiligung der Stadtverwaltung in Aussicht.

Informationen im Internet:

http://www.kirchenkonzerte-wt.de