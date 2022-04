von Ursula Freudig

Die Musikschule Südschwarzwald hatte zusammen mit der Stadt ein großes Solidaritätskonzert für das vom Krieg heimgesuchte Land organisiert. Der Eintritt war frei, um Spenden wurden gebeten.

Schüler und Lehrkräfte der Musikschule sowie Jugendliche der städtischen Jugendcafés in Waldshut und Tiengen boten ein abwechslungsreiches Programm, das von der Klassik über Pop, Rock und Rap bis zu Jazz und Big Band-Musik reichte und mit einer Hip-Hop-Gruppe, auch tänzerisch unterhielt.

Klassisch: Als Streichquartett musizieren beim Solidaritätskonzert Layla Müller, Johanna Feller, Teresa Roosmann und Teresa Günther. | Bild: Ursula Freudig

Die Musikschule Die Musikschule Südschwarzwald ist eine kulturelle Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie sieht laut eigener Webseite ihre Aufgabe darin, qualifizierten und breit gefächerten Musikunterricht anzubieten. Rund 60 Lehrkräfte sollen dabei die Grundlagen für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik legen. Kontakt unter Telefon 07741/83 35 84 oder per E-Mail ( info@ms-wt.de ).

Zum Auftakt wurde bereits vor der Stadthalle musiziert und getanzt, danach begrüßte Werner Hilpert, Leiter der Musikschule Südschwarzwald, das Publikum in der Stadthalle. So viele waren gekommen, dass die Stuhlreihen zum größten Teil besetzt waren, als die Akteure als Solisten, in Ensembles und Bands auftraten.

Waldshut-Tiengen Beim Ukraine-Infotreff in der Stoll-Vita-Stiftung kommen Geflüchtete und Bürger zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Zu den berührendsten Momenten des Konzerts gehörte der Auftritt der kleinen Belinda Morath, die begleitet von Lasse Hoppmann an der Gitarre, mit großer Stimme und viel Gefühl „Hallelujah“ von Leonard Cohen sang. Besonders gefeiert wurde auch der Rapper BünYa aus dem Jugendcafé Waldshut für seinen extra für das Solidaritätskonzert geschriebenen Rap „Zeit“.

Berührend: Belinda Morath singt „Hallelujah“, begleitet von Lasse Hoppmann an der Gitarre. | Bild: Ursula Freudig

Nach rund drei Stunden endete der Konzertabend mit Standing Ovations für die Big Band der Musikschule Südschwarzwald unter der Leitung von Frank Pohl und für die ukrainische Gastsängerin Leisa Kuzhel.

Waldshut-Tiengen Die Welt ist wieder zu Gast in Waldshut-Tiengen: Das World Town Festival beginnt am 9. April Das könnte Sie auch interessieren

Oberbürgermeister Philipp Frank war Schirmherr des Konzerts. Er würdigte die große Hilfsbereitschaft für die Ukraine und forderte dazu auf, weiterhin für die Geflüchteten zusammen zu stehen. Ebenfalls ein paar Worte sprach Marian Heinz vom Verein „Kinderhilfswerk Ukraine“ mit Sitz in Wehr. Dorthin geht der Erlös aus dem Konzert.

Die Spenden der Konzertbesucher würden hauptsächlich für die Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen, die in Deutschland ankommen, und für Hilfstransporte ausgegeben. Werner Hilpert dankte allen, die sich für das Solidaritätskonzert engagiert hatten.