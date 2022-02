Die Kindertagesstätte, die in diesem Sommer auf dem Dach des neuen Waldshuter Feuerwehrgerätehauses eröffnet werden soll, ist weiterhin namenlos. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats konnten sich die Mitglieder auf keine Bezeichnung einigen.

Ursprünglich hatte die Verwaltung vier Vorschläge in die Ratsrunde eingebracht: Margarethe-Schurz-Kita, Kita Holzwurm, Kita Kinderinsel und Kita Tatütata. Die ersten drei Vorschläge kamen bei den Stadträten offenbar nicht so gut an. Dies wäre eigentlich ein klares Signal zugunsten der Kita Tatütata gewesen, wenn diese nicht plötzlich Konkurrenz bekommen hätte.

Weitere Namen wie beispielsweise Kita Ziegelfeld, Kita St. Florian, Robert-Gerwig-Kita oder Kita Käpt‘n Blaubär fielen in der Sitzung. Die letztgenannte Bezeichnung wurde übrigens erstmals an dieser Stelle in einer Turmspitze erwähnt, die ein Ratsmitglied offenbar vor dem Gemeinderat gelesen hatte und den Vorschlag mit ins Plenum nahm.

Im Sommer 2022 soll die Kita auf dem Dach des neuen Waldshuter Feuerwehrhauses eröffnet werden. | Bild: Juliane Schlichter

Am Ende hatte jedoch auch Käpt‘n Blaubär das Nachsehen und schied aus. Wegen einer Patt-Situation zwischen der Kita Tatütata und der Kita Ziegelfeld wurde die Entscheidung auf die kommende Gemeinderatssitzung am 21. Februar vertagt.

Sollte das Gremium auch an diesem Abend zu keinem Ergebnis kommen, gäbe es eine weitere Möglichkeit, wie die Kita doch noch zu ihrem Namen kommt: Die Leser dieser Tageszeitung könnten die Einrichtung taufen, wie sie es bereits 2009 bei dem jungen Steinadler aus dem Waldshuter Wildgehege getan haben.

Auf Einladung der Redaktion hatten mehr als 70 Leser Vorschläge dafür eingereicht, wie der König der Lüfte, der verletzt bei Stühlingen gefunden worden war, heißen könnte. Die Wahl fiel schließlich auf Artus, den legendären britischen König. Auch für die Kita ließe sich so sicherlich ein würdiger Name für das aktuell größte Bauprojekt der Stadt finden.