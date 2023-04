Das Akkordeon-Orchester Tiengen hat begeisterten Beifall für sein Kirchenkonzert erhalten. Unter der musikalischen Leitung der Dirigentin Marlene Adam bot das Akkordeon-Orchester seinen Zuhörern beim gut besuchten Konzert in der barocken Tiengener Kirche eine glanzvolle Vorstellung mit anspruchsvollen Stücken, bei der die Vielfalt des Instruments wunderbar zur Geltung kam. Dies schreibt das Akkordeon-Orchester in einer Pressemitteilung.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Antonia Gremmelspacher eröffnete das Orchester das Konzert mit dem klangvollen Stück „Concerto d‘Amore“ des niederländischen Komponisten Jacob de Haan. Es folgten das ruhige und mit beeindruckender Dynamik dargebotene Stück „Arioso“ aus der „Sinfonischen Suite“ von Wolfgang Jacobi und die „Sinfonia in B“ von Johann Christian Bach. Ein besonderes Klangerlebnis war das populäre klassische Musikstück „Air“ von Johann Sebastian Bach, das das Orchester besonders einfühlsam interpretierte.

Nach dem eingängigen Stück „Palladio“, das der zeitgenössische Komponist Karl Jenkins für eine Diamant-Werbung geschrieben hatte, sorgte das Orchester mit den bekannte Balladen „I Just Called To Say I Love You“ von Stevie Wonder und „Who Wants To Live Forever“ von Queen für weitere grandiose Hörerlebnisse. Nach der Popballade „Heal The World“ von Michael Jackson gab es langanhaltenden Applaus vom Publikum. Erst nach einer Zugabe durften sich die Musiker verabschieden, heißt es in der Pressemitteilung.