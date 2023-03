Die Gurtweiler Pfarrkirche St. Simon und Judas Thaddäus steht am kommenden Sonntag, 12. März, ganz im Zeichen eines großen Konzerts. Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs 2022 des Gurtweiler Musikvereins (150-jähriges Bestehen) und des Männerchors (100-jähriges Bestehen) laden die Musiker und Sänger zu diesem gemeinsamen Konzert ein. „Feiern Sie mit uns gemeinsam unser Jubiläum“, heißt es in der Einladung zu dem Doppelkonzert.

Die beiden Vereine mit ihren Dirigenten Jochen Stitz (Musikverein) und Birgit Rogg (Männerchor) haben mit den mehr als 80 Auftretenden ein beachtliches Programm einstudiert. Sie führen zusammen 15 Werke auf. Zunächst wird der Männerchor Lieder vortragen, unterstützt vom Männerchor Birkingen und von der Sopransängerin Sandra Oberle. Im zweiten Konzertteil spielt der Musikverein seine Stücke, unter anderem das irische Volkslied „May The Road Rise“ mit Katharina Russ als Klarinetten-Solistin.

Danach bringen die beiden gastgebenden Vereine, der Musikverein und Männerchor Gurtweil, gemeinsam drei Lieder zu Gehör, darunter das Kirchenlied „Heilig“ von Franz Schubert. Schließlich wird noch eine Komposition eines weiteren Jubilars aufgeführt. Der 1922 in St. Blasien geborene und 1989 in Waldshut gestorbene Komponist Gerbert Mutter hätte im Jubiläumsjahr der beiden Vereine seinen 100. Geburtstag feiern können. Ihm zu Ehren wird sein Werk „Komm her, freu dich mit uns“ zum Erklingen gebracht.

Der Dirigent des Musikvereins, Jochen Stitz, sagt: „Wir haben Stücke ausgewählt, die vom Klangvolumen in den Kirchenraum passen. Es sind schöne und teils auch bekannte Werke.“ So zum Beispiel das Lied von Paul Simon „Bridge Over Troubled Water“, das alle 80 Musiker zum Konzertende gemeinsam vortragen werden.

Das Kirchenkonzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Spende zugunsten der Tafel Waldshut von der Caritas Hochrhein in der Bergstraße in Waldshut wird erbeten.