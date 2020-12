von Ursula Freudig

„Wir waren tief berührt von der kunsthistorischen Schönheit und dem spirituellem Reichtum unserer Gotteshäuser“, sagt Kantor Oliver Schwarz-Roosmann. Ein Gang durch Kirchen der Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein, um in Corona-Zeiten kleine Videos mit Musik für die Gläubigen zu drehen, gab den Anstoß für ein Kalender-Projekt. 25 Fotos aus dem Innenbereich von zwölf der insgesamt 19 Kirchen und Kapellen der Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena und der evangelischen Kirchengemeinden Waldshut und Tiengen zieren jetzt einen Kalender.

Das Projekt „Salve Regina“ zur Finanzierung der neuen Orgel für die Tiengener Peter-Thumb-Kirche ist eine Initiative unter dem Dach der „Gemeinschaft zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche.“ Die Projektträger gehen von Kosten von rund 900.000 Euro für die neue Orgel aus. Auf Grundlage eines soliden Finanzierungskonzepts kann mit einem Zuschuss der Erzdiözese Freiburg in Höhe von rund 225.000 Euro gerechnet werden. Die Projektträger gehen von fünf bis sieben Jahren aus, bis in der Peter-Thumb-Kirche eine neue Orgel erklingt. Weitere Informationen im Internet (www.kirche-tiengen.de).

Es handelt sich um einen immerwährenden, das heißt jahresunabhängigen Geburtstagskalender. Ab sofort ist er in Pfarrämtern, in hiesigen Buchhandlungen und im Modehaus May in Tiengen erhältlich. Der hochwertig aufgemachte Kalender steht unter einem ganz besonderen Stern: Wer ihn kauft -19,50 Euro kostet er – unterstützt damit die Anschaffung einer neuen Orgel für die Tiengener Peter-Thumb-Pfarrkirche, die derzeit saniert wird. Die dortige Orgel musste bereits Ende 2017 vorrangig aus Brandschutzgründen stillgelegt werden. Eine Reparatur wurde als nicht wirtschaftlich verworfen.

Hinter dem Kalender-Projekt steht ein Team von engagierten Menschen: Kantor Oliver Schwarz-Roosmann, Kantorin Anne Roosmann, Thomas Dörflinger, Rolf Mallmann, Klaus Nieke und der Tiengener Fotograf Dieter Conrads, der bis auf wenige Ausnahmen die Fotos gemacht und „gespendet“ hat. Gestaltet hat den Kalender Joachim Wingerter. Es ist allen ein Anliegen, dass neben der musikalischen Begleitung der Gottesdienste, auch wieder verstärkt kulturelles Leben in Form von Konzerten mit Orgelbegleitung in die Kirche zurückkehrt.

Das Dezemberbild des Kalenders – zu sehen ist die Weihnachtskrippe in der Liebfrauenkirche Waldshut.

Weitere Ideen zur Finanzierung werden unter dem Projektnamen „Salve Regina“ (sei gegrüßt Königin) verwirklicht werden. Vorrausichtlich noch vor Weihnachten kommt eine CD mit einem Orgelkonzert (1992) des Tiengener Organisten Ralf Wagner heraus. Der Projektname „Salve Regina“ geht auf Mozarts Aussage, die Orgel sei die Königen der Instrumente und auf Maria als Patronin der Stadt und der Pfarrei Mariä Himmelfahrt zurück. Erst wenn die Finanzierung der neuen Orgel auf soliden Füßen steht, kann der Auftrag für ihren Bau erteilt werden. „Ein Sponsoring-Konzept ist so gut wie fertig und geht demnächst an das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg“, so Dörflinger.