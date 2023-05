Sie sind mit Begeisterung bei der Sache und freuen sich sehr auf ihren Auftritt: Rund 40 kleine Gesangstalente des Grundschulchors Eggingen werden beim kommenden Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen alles geben. Sie werden unter der Leitung von Karin Brogle Lieder aus dem mehrfach ausgezeichneten Kinder-Musical „Echte Kinderrechte“ singen, einige Kinder werden auch kleine Soloparts übernehmen. Der Grundschulchor Eggingen besteht seit 2006. Er singt bei schulinternen Anlässen, aber auch bei öffentlichen Anlässen auf großen Bühnen.

Möglich macht dies seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Singkreis Eggingen, der ebenfalls von Karin Brogle dirigiert wird. Die aktuelle Besetzung des Grundschulchors Eggingen stand zuletzt beim diesjährigen Frühlingskonzert des Singkreises Eggingen auf der Bühne. Genauso wie der Grundschulchor das Gemeindeleben bereichert, wird er sicher auch beim Kinder-für-Kinder-Konzert seinen Anteil an einem schönen Konzertabend haben. Einfach ist der Job für Chorleiterin Karin Brogle aber nicht: Die lange, erzwungene Corona-Pause beim gemeinsamen Üben ist hierfür ein Grund. Hinzu kommt der alljährliche, normale Wechsel in der Besetzung. Wenn Kinder nach dem vierten Schuljahr aus dem Chor ausscheiden, ist es laut Chorleiterin immer wieder aufs Neue eine herausfordernde Aufgabe, die neuen Erstklässler in den Chor zu integrieren. Bei der Arbeit mit den Grundschülern wird Karin Brogle von Claudia Hinnenberger und Karola Kessler unterstützt.

Konzert: Am Dienstag, 16. Mai, 19 Uhr, findet das Kinder-für-Kinder-Konzert in der katholischen Pfarrkirche Tiengen statt. Eintritt frei, am Konzertende Kollekte. Neben dem Grundschulchor Eggingen treten die Jugendmusik Albbruck-Dogern, der Mittel- und Oberstufenchor und die Bläser-AG 7 des Klettgau-Gymnasiums Tiengen auf, weiterhin als Stargast Philip Braun.