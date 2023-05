Glück hatte die Pfarrgemeinde Waldkirch, die bei idealen Wetterbedingungen auf dem Pfarrareal ein Kinderfest ausgerichtet hat. Zu Beginn fand in der Pfarrkirche ein Familiengottesdienst statt, der unter dem Motto „Jesus, unser guter Hirte“ von den Kindern des Kindergartens Remetschwiel mitgestaltet wurde. Pater Herrmann Josef Zoche freute sich zu diesem Anlass, ein volles Haus begrüßen zu können. „Wir freuen uns, wenn Sie im Kreise Ihrer Familie ein paar schöne Stunden auf unserem Gelände und in den Räumen der Pfarrgemeinde erleben können“, sagte er.

Dann eröffneten die Kinder mit einem kleinen Konzert und einem Reigen von Liedern, begleitet von Heidi Katz auf der Gitarre, den Gottesdienst. Dann folgte das kleine Schauspiel „Jesus ist unser guter Hirte“. Die Kinder waren als Schäfchen verkleidet und krabbelten auf allen Vieren durch das Gotteshaus. Am Ende stellte der gute Hirte fest, dass eines der Schäfchen fehlt. Ist ihm etwas zugestoßen? Ist es in einen Bach gestürzt? Sogleich macht er sich auf die Suche. Schon bald ist ein ängstliches Blöken zu hören. „Bist du es, mein Schäfchen?“ Ja, aber es hat sich mit seinem dicken Fell in einer Dornenhecke verfangen. Der gute Hirte konnte es schnell befreien und alles war wieder gut. Er nahm es liebevoll auf seinen Arm und trug es nach Hause. Dabei war er genauso glücklich wie das kleine Schäfchen.

Dazu gab es ein kleines Liederheft, sodass die Gemeinde mitsingen konnte. In einer der Strophen hieß es: „Der Herr ruft alle Menschen und sagt zu Groß und Klein: Ich bin der gute Hirte, willst du mein Schäfchen sein?“ Als Dank für ihr Spiel erhielt jedes Kind vom Pater den Segen. Nach dem Gottesdienst ging das Fest draußen weiter. Hier gab es Stände zum Basteln, Brotbacken und Grillen. Auch Ponyreiten und Kutschfahrten waren angesagt. Gefragt waren auch die Turmbesteigungen, die von Lorenz Eschbach angeboten wurden. Es war auch für die Bewirtung der vielen Besucher gesorgt: Im Pfarrsaal gab es ein Mittagessen, Kaffee und Kuchen.