Eine Gruppe von acht Kindern im Vorschulalter hat sich gemeinsam mit einem Erzieherteam auf den Weg ins Vitra Design Museum nach Weil am Rhein gemacht, um dort in die Welt von Design und Architektur einzutauchen und auch ihre eigenen Stühle zu bauen. Das Projekt entstand in der Tüftler-Werkstatt der Kindertageseinrichtung Kinder Villa Stoll in Waldshut. Dies schreibt die Kinder Villa Stoll in einer Pressemitteilung.

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Produktdesign entwickelten die Kinder Interesse daran, ein eigenes Produkt herzustellen. Ihre Wahl fiel auf den Stuhl. Gemeinsam haben sie Stühle entdeckt und erforscht, ihre eigenen Entwürfe gezeichnet und deren Umsetzung geplant. Im Workshop „Mein Lieblingsstuhl“ konnten sie im Vitra Design Museum ihre Ideen in die Tat umsetzen und ihren eigenen, individuellen Miniatur-Stuhl bauen. Angeregt durch eine kurze Hinführung zum Thema Stuhldesign und inspiriert durch die vielen unterschiedlichen Materialien, die ihnen zur Verfügung standen, konnten es die Kinder kaum erwarten, endlich loszulegen.

Schrauben, Stoffe, Holz, Karton, Glitzer, verschiedenen Drähte und Upcycling-Materialien wurden passend zur Entwurfsidee ausgewählt. Nach einer Stunde intensiver Arbeit hatten die Kinder individuelle Miniatur-Stühle gebaut und präsentierten diese in einer kleinen Ausstellung. Zurück in der Kinder Villa Stoll fanden die Stühle ihren Platz in der Tüftler-Werkstatt. Hier können die kleinen Stuhlexperten nun anderen Kinder der Einrichtung von ihrem Erlebnis erzählen und sie beim Bau ihres eigenen Stuhles anleiten, begleiten und unterstützen. Ganz nach dem Motto: Miteinander und voneinander lernen.

Das Projekt zeigt, wie Kinder schon in jungen Jahren in der Lage sind, kreativ und produktiv zu arbeiten, vorausgesetzt sie erhalten die Möglichkeit in Form von Anregungen, Raum und Materialien, um frei zu denken und zu arbeiten und ihre Kreativität und ihr gestalterisches Potenzial zu entfalten. Ein pädagogisch wertvolles Projekt, das das Selbstvertrauen der Kinder stärkt und ihnen hilft, ihre Kreativität auszudrücken, schreibt die Kinder Villa Stoll abschließend in der Mitteilung.