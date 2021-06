Waldshut (bin) Die gesunde Ernährung ist beim täglichen Frühstück und Mittagessen ein wichtiger Baustein. Eine eigene Köchin vor Ort kocht jeden Tag frisch und nach den Qualitätsstandards der DGE für die Kinder und Erzieher-/innen.

Im Garten lernen die Kleinen die Lebenskreisläufe kennen, bauen Berührungsängste mit gesunden Nahrungsmitteln ab, übernehmen Verantwortung, treffen Entscheidungen, erfahren Selbstwirksamkeit und haben nebenbei jede Menge Spaß.

Die Villa steht für ein Zuhause, wie Kinder und Familien es sich erträumen. Ein Juwel, das mit Leben gefüllt wurde. Sie bietet viel Raum zum Entdecken, ebenso heimelige Ecken für Ruhezeiten, Platz für unterschiedliche Angebote, Raum für Gemeinschaft und Austausch.

Die Einrichtung unterstützt mit ihren flexiblen Öffnungszeiten Eltern dabei, Familie und Beruf gut zu organisieren, und bietet Platz für 45 Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt.

Mit zusätzlichen Angeboten unterstützen die Gründerinnen Familien in ihrem Alltag mit all seinen Herausforderungen. Seminare zu Entwicklungs- und Erziehungsthemen, Beratung und Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung stehen den Eltern und auch externen Besuchern offen. Begleiter sein, Menschen jeglichen Alters in ihrer Entwicklung unterstützen und motivieren – dafür steht die MotivationMensch und die Kinder Villa Stoll.

Reggio-Pädagogik

Mit dem Begriff Reggio-Pädagogik wird die Konzeption und Praxis der kommunalen Kindertagesstätten in der italienischen Stadt Reggio nell’Emilia bezeichnet.

Das Grundkonzept der Reggio-Pädagogik ist, dass die Erzieher mit den Stärken und nicht gegen die Schwächen der Kinder arbeiten. Die Kinder sollen sich individuell nach ihren Möglichkeiten entfalten und selbst verwirklichen. Dabei lernen sie in Projekten, die ihre unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten fördern. Wesentlich hierbei ist die Wertschätzung durch die jeweiligen Pädagogen, die eine kontinuierliche Dokumentation der pädagogischen Arbeit und Entwicklungen des Kindes anfertigen.

Da die Reggio-Pädagogik das Bild des kompetenten Kindes vertritt, das seine Entwicklung selbst aktiv voranbringt und die Welt eigenständig erforscht, dient die pädagogische Fachkraft als Begleiter des Lernprozesses und als Forschender. Zudem trägt der Erzieher die Aufgabe, das Kind durch didaktisch-methodische Lernstrukturen in seiner Entwicklung zu unterstützen und diese zu dokumentieren.

Auch der Respekt und die Wertschätzung der Familie und der Herkunftskultur des Kindes ist ein wichtiger Bestandteil, da die Zusammenarbeit mit den Eltern Voraussetzung ist, um die individuelle Entfaltung des Kindes zu ermöglichen.