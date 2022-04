von Ursula Freudig

Zwei Jahre war coronabedingt Pause, aber jetzt kommt das neunte: Das beliebte Kinder-für Kinder-Konzert wird Mitte Mai in der katholischen Pfarrkirche Tiengen über die Bühne gehen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Konzert dieses Jahr endlich wieder durchführen können“, so Rainer Illmann, Leiter des Projektteams des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen. Der Serviceclub steht hinter den Konzerten, die jungen Musizierenden aus der Gegend eine professionelle Plattform für große Auftritte bieten.

Konzert am 17. Mai in der Pfarrkirche

Beim diesjährigen Konzert am 17. Mai musizieren im Altarraum der Pfarrkirche das Jugendorchester JOW Wutöschingen unter der Leitung von Yvonne Würth, der Kinder- und Jugendchor Soleil aus Lauchringen mit seiner Dirigentin Doris Schäuble sowie drei Schüler des Klettgau Gymnasiums.

Die Sängerin Eloise Ueber und die Trompeter Jan Jehle und Nils Rebholz, begleitet von Martin Umrath am Klavier. Etwa acht bis 18 Jahre alt sind die jungen Musiktalente. Wie immer wird zum Abschluss wieder ein Profi-Musiker als Stargast auftreten, dieses Jahr ist es der Liedermacher Aljosha Konter.

Insgesamt werden rund 50 junge Musizierende auf der Bühne stehen und mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten. Es reicht von Poptiteln über Klassikstücke bis zu geistlichen Liedern. Rund zwei Stunden dauert das Konzert einschließlich einer Pause, in der vor der Pfarrkirche Mitglieder des Kiwanis-Club an einem Stand bewirten.

Wie immer musizieren die auftretenden Musikgruppen und Solisten für Kinder vor Ort in Not. Was die Konzertbesucher nach Ende des Konzerts spenden, geht zu 100 Prozent an Pfarrer Ulrich Sickinger zur Weiterverteilung.

Alle mit dem Konzert verbundenen Kosten übernimmt der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen. Mitglieder packen auch selbst mit an, zum Beispiel beim Aufbau der Bühne. Nach Aussage von Kiwanis-Präsident Markus Reckermann, konnten durch die Kinder-für-Kinder-Konzerte schon an die 20.000 Euro gesammelt und an die jeweiligen Pfarrer übergeben werden. Musikalische Gruppen von Schulen, Vereinen oder anderen Einrichtungen, die auch einmal mitmachen möchten, können sich bei Kiwanis melden.