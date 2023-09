Wie genau sieht eigentlich Labkraut aus? Und wer ist denn bitte der Gundermann? Diese und weitere Fragen können die 16 jungen Teilnehmer der Kräuterwerkstatt nun beantworten. Im Rahmen des Ferienprogramms „Murger Sommerspaß“ luden Stefanie Bilawsky und Andrea Volz vom Obst- und Gartenbauverein Murg interessierte Kinder dazu ein, einen Tag um und auf den Wiesen rund um den Thimos in Oberhof zu verbringen.

Michaela Berthold-Sieber, Wildkräuter- und Heilpflanzenpädagogin und Vorsitzende des Obst- und Gartenbauverbands Hochrhein, teilte ihr Fachwissen mit der Gruppe und half den Kindern beim Anrühren ihrer eigenen Salbe und beim Bestimmen der einzelnen Gewächse. Zusammen mit ihr entdeckten die Kinder allerlei Wildkräuter und Gewächse auf den Wiesen des Landschaftsschutzgebiets Thimos in Oberhof. Hier war die Freude groß, denn sogar ein seltenes Herzgespann wurde gefunden. Ob Brennnesseln, Giersch, Schafgarbe, Löwenzahn oder Spitzwegerich – die Wiesen waren voll davon und die Kinder eifrig auf der Suche danach. Aus Spitzwegerich wurde an diesem sonnigen Freitagvormittag eine Salbe hergestellt, die unter anderem bei Insektenstichen helfen soll. Die gesammelten Kräuter und Blüten wurden in einem Herbarium zusammengetragen, einer Sammlung von verschiedenen Pflanzenproben.

Lehrreich und lecker

Ein weiterer Höhepunkt war die Zubereitung leckerer Köstlichkeiten, die mit den gesammelten Kräutern verfeinert wurden. „Das ist mein Lieblingsessen“, schwärmte eine Teilnehmerin. Das Stockbrot und der selbst gemachte Kräuterquark fanden Anklang bei den Kindern. Der Tag in drei Worten: lehrreich, lebhaft und lecker.