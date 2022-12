von Stefanie Möller

„In der Weihnachtsbäckerei“ und „Kling Glöckchen“ – nach zwei Jahren Pandemiepause erklangen wieder Weihnachtslieder beim SmS-Nachmittag (Singen mit Senioren) im Betreuten Wohnen Haus „Am Seidenhof“ des DRK-Kreisverbands Waldshut in Tiengen. Bei Kaffee, Saft und Kuchen verbrachten die Kinder aus dem Schülerhort und die Bewohner des Hauses einen bunten Nikolausnachmittag miteinander.

Das ist bereits die zweite Weihnachtsaktion der Gruppe aus Jung und Alt: Ende November wurde gemeinsam für den Weihnachtsbaum in der Tiengener Fußgängerzone gebastelt. Der Schülerhort und das Haus „Am Seidenhof“ werden beide vom DRK Kreisverband Waldshut betrieben.

Alle beteiligen sich bei der Malgeschichte. | Bild: Stefanie Möller

Der Nikolausnachmittag im Betreuten Wohnen begann zunächst bei von den Kindern selbst gebackenen Muffins und Lebkuchen sowie süßer Lasagne. An einer vom Seidenhof-Team liebevoll gedeckten Tafel wurde bei Kaffee und Saft geplaudert und Ideen für weitere gemeinsame Nachmittage ausgeheckt.

Schülerinnen beim Nikolauskaffee im Seidenhof. | Bild: Stefanie Möller

Neben Plänen zu Spielenachmittagen ergaben sich auch neue Brieffreundschaften zwischen Schülern und Senioren (ein während der Corona-Zeit entstandenes Projekt) und „alte“ wurden einmal wieder vis-a-vis gepflegt.

Bevor die bunte Runde aus Alt und Jung mit gemeinsamen Singen ausklang, las die Schülerhortleiterin Sabine Maier-Jaerke eine Malgeschichte vor, die mit einem gemalten, geschmückten Tannenbaum abschloss. Natürlich werden die entstandenen Kunstwerke alle im Seidenhof aufgehängt.

Das Ergebnis der Malgeschichte. | Bild: Stefanie Möller

Ende November hatten Schüler und Senioren zusammen für den Weihnachtsbaum in der Tiengener Fußgängerzone gebastelt. Es wurden Schneekugeln aus bunten Papieren ausgeschnitten, verziert und einlaminiert, damit die farbenfrohen Anhänger dem Wetter standhalten. Das gemeinsame Schmücken des für den Schülerhort vorgesehenen Baumes in der Tiengener Innenstadt fiel dann aber ins Wasser. Es war nasskalt an dem Novembertag und nieselte die ganze Zeit.