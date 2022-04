Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Kind muss nach Brand mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Klinik eingeliefert werden

Auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Tiengen ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Ein Kind musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik geflogen werden.