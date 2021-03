Waldshut-Tiengen vor 32 Minuten

Kellerbrand in Einfamilienhaus in Tiengen – ein Bewohner ambulant versorgt

Zu einem Brand in einem keller kam es am Donnerstag in Tiengen. Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz in das Haus ein und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.