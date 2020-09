Am Montag ist Schulstart. Gerne schweifen die Gedanken zurück in die gute, alte Zeit. Wir haben noch Bilder im Kopf. Vorne die Tafel, die Stühle und Tische fein säuberlich, in Reih' und Glied aufgestellt. Grausig war das Kratzen und Quietschen, wenn der Lehrer mit der Kreide etwas an die Tafel kritzelte. Jedes Mal verursachte das eine Gänsehaut. Es kribbelte den Rücken herunter. Ein kalter Schauer strömte durch die Glieder.

Das alles soll jetzt vorbei sein? „Bei uns gibt es keine Tafeln mehr“, heißt es aus einer großen Schule im Wutachtal. Von Smartboards und Bildschirmen ist die Rede. Ja, Notebooks und Tablets beherrschen zudem die Schulszene. Sie leiten das Ende der Kreidezeit ein. Die Schüler können mittlerweile auch von zu Hause aus lernen.

Und die Stundenpläne? Früher hing eine große Zeittafel an der Wand. Aus einer Schule weiter östlich ist zu hören: „Das gibt es nicht mehr. Alles wird am Laptop erledigt.“

Keine Tafel, keine Kreide, kein Schwamm. „Löschen kann man mit dem Handballen, speziellen Stiften oder der Tastatur“, beschreibt ein Hersteller dieses ominösen Smartboards. Meine Güte haben‘s die Schüler heute gut. Was ist mit dem Tafeldienst? Wo sind die tollen Geräusche? Das alles soll dem modernen Schüler vorenthalten werden? Mit Kreide malen die Kids heute wohl nur noch auf der Straße. Diesen Spaß gibt‘s noch nicht digital.