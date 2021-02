von Ursula Freudig

Vieles ist in Gurtweil in der Schwebe. Dazu gehört die seit Jahren ungelöste Verkehrsproblematik, die seit März 2020 komplett gesperrte Schlüchtbrücke in der Pater-Jordan-Straße und die mögliche Verlegung des Umspannwerks auf den Hungerberg. „Besonders bei diesen drei Themen werden wir 2021 mit Nachdruck an Lösungen arbeiten“, sagte Ortsvorsteher Claudio Helling.

„Besonders bei den Themen Verkehr, Schlüchtbrücke und Umspannwerk werden wir 2021 mit Nachdruck an Lösungen arbeiten", sagt Claudio Helling, Ortsvorsteher von Gurtweil.

Konstruktiv begleiten will der Ortschaftsrat weiterhin die kürzlich vom Gemeinderat beschlossene Erweiterung der Grund- und Werkrealschule Gurtweil. Ebenso im Blick hat er die wegen Corona noch ungewissen und nicht planbaren Feierlichkeiten in Zusammenhang mit der Seligsprechung von Pater Jordan sowie die Überprüfung und gegebenenfalls Instandsetzung von Wegen.

Wie schon vergangenes Jahr, werden Gurtweiler Vereine und Gruppen weiterhin coronakonforme Aktionen durchführen, zunächst bei der bevorstehenden Fasnacht. Von der Entwicklung der Pandemie und den damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben, hängt es ab, ob die im Januar ausgefallene Bürgerversammlung im Juni nachgeholt wird.

Sicher ist, dass Ortsvorsteher Claudio Helling die Bürger mit einem ausführlichen Jahresbericht über 2020 und die aktuelle Situation in Gurtweil informieren wird. Zum Jahresende 2020 zählte Gurtweil 1664 Einwohner, 33 weniger als im Vorjahr.

Das beschäftigt Gurtweil besonders