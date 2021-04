von Ursula Freudig

Herr Hübschmann, die diesjährigen Abiturprüfungen beginnen am 4. Mai, wegen Corona rund zwei Wochen später als sonst, finden Sie und Ihre Mitschüler die Verschiebung gut?

Ich begrüße das und ich habe bis dato niemanden gefunden, der das nicht als fair ansieht. Pandemiebedingt ist viel Unterricht ausgefallen. Durch die Verschiebung haben wir etwas mehr Zeit, uns mit Lehrern und Mitschülern auszutauschen, Fragen zu stellen und so ordentlich vorbereitet in die Prüfungen zu gehen. Ein Ausfallen des Abiturs hätte wohl niemandem gefallen. Viele Mitschüler und auch ich haben schon Teilprüfungen für unser Abitur abgelegt. Andere haben bereits einen Studien- oder Ausbildungsplatz für das kommende Semester. Eine Zeit lang stand auch ein „Durchschnittsabitur“ im Raum. Es wäre sicherlich bequem gewesen, seinen Abschluss ohne Prüfungen zu erhalten, jedoch hätten wir alle dann unter dem Ruf des „Corona- Abiturs“ gelitten.

Zur Person Philipp Hübschmann (18) ist in Cali, Kolumbien, geboren. Er besucht seit 2013 das Klettgau-Gymnasium in Tiengen (KGT) und ist stellvertretender Kurssprecher. Er befindet sich am Ende seiner schulischen Laufbahn in der Kursstufe 2 und wird im Mai seine schriftlichen Abiturprüfungen und im Juli dann seine mündlichen Prüfungen ablegen. Um vom ganzen Schulstress „runterzukommen“, macht er in seiner Freizeit gerne Musik.

Wie und seit wann laufen die gezielten Vorbereitungen auf das Abitur?

Seit Mitte/Ende Februar 2021. In der Kursstufe, also den Jahrgangsstufen 11 und 12, fand der Unterricht zu drei Viertel der Zeit unter Pandemiebedingungen statt. Ein Großteil der Vorbereitung fand also im Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht statt.

Wie sah bislang allgemein der Unterricht in Corona-Zeiten aus?

Die erste Fernlernphase war nach dem ersten Lockdown Ende Februar/Anfang März 2020 für alle Klassenstufen und dauerte rund fünf Wochen bis zu den Osterferien. In den Folgemonaten war es ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht unter Hygienemaßnahmen, Online- und Wechselunterricht. Zu Beginn des neuen Schuljahres waren alle Klassen wieder unter Hygienemaßnahmen in der Schule. Mit dem zweiten Lockdown im Dezember mussten alle Klassen wieder nach Hause. Für uns Abschlussklassen ging es zum Glück im Januar wieder mit Wechselunterricht in die Schule. Die anderen Klassen mussten bis zu den Osterferien im April 2021 von zu Hause aus lernen. Abschlussklassen waren vielleicht insgesamt sieben bis acht Wochen im Homeschooling, alle anderen Klassen rund vier bis fünf Monate.

Und wie lernen Sie aktuell?

Wer vor dem Abitur steht, ist seit einer Woche zum Schutz vor dem Virus wieder im Homeschooling. Es soll sichergestellt werden, dass wir alle an den Prüfungen teilnehmen können.

Wie gut lief und läuft es Ihrer Erfahrung nach mit dem Homeschooling?

Für Schüler mit einer großen Selbstdisziplin ist das Lernen zu Hause einfacher als für weniger engagierte und motivierte Schüler. Die einen können sich gut selbst etwas beibringen, andere brauchen einen Lehrer vor sich, der die Aufgabe vorrechnet oder erklärt. Bei Online-Videokonferenzen sitzt man vor dem Bildschirm und ist oft unkonzentriert, weil die Lernatmosphäre nicht optimal ist, man zum Beispiel durch kleine Geschwister abgelenkt wird. Auch der Unterrichtsfluss ist sehr träge. Die Lehrer stellen Aufgaben ein, die es zu erledigen gilt. Doch was passiert, wenn man sie nicht abgibt? Nichts. Die Schüler haben keinen Druck, der für viele aber nötig ist. Auch für mich. Ich brauche jemanden vorne an der Tafel, der mir die Kurvendiskussion erklärt und ich brauche das soziale Umfeld: Mitschüler, die genauso begabt sind wie ich und andere, die das Thema vielleicht noch besser verstanden haben und es mir dann erklären können. Durch das Homeschooling geht das „Miteinander“ verloren.

Glauben Sie, dass Sie und Ihre Mitschüler dennoch ordentlich auf das Abitur vorbereitet werden?

Das muss jeder individuell beantworten. Wer gut im Selbststudium ist, fühlt sich wahrscheinlich besser vorbereitet als wer nicht so gut und effizient selber lernen kann. Es wurde während den Fernlernphasen auf jeden Fall versucht, dass wir Schüler nicht den Anschluss verlieren. Inhaltlich ging für mein Empfinden auch nicht wesentlich viel verloren. Die wichtigen Themen wurden behandelt. Von daher glaube ich, dass wir nicht schlechter vorbereitet sind als unter normalen Umständen.

Also doch ein einigermaßen „normales“ Abitur?

Nein, von Normalität kann nicht die Rede sein. Onlineunterricht ist nicht so wie Präsenzunterricht. Es fehlen auch die sozialen Kontakte. Wir als Abschlussklasse werden in wenigen Monaten alle getrennte Wege gehen und die allermeisten für eine lange Zeit nicht mehr sehen. Da wäre es schön, die letzten gemeinsamen Monate zusammen zu genießen. Aber die Pandemie hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch die Prüfungen selbst finden nicht wie sonst statt. Es gibt zum Beispiel keine externen Korrekturen und Wahlaufgaben fallen weg. Und es gibt einen Nachtermin für die schriftlichen Abiturprüfungen. Es wurde uns angeboten, die Prüfungen zu einem späteren Zeitpunkt als im Mai zu schreiben.

Fühlen Sie und Ihre Mitschüler sich durch Corona und die Auswirkungen auf den Schulbetrieb benachteiligt?

Sicher. Wir werden immer mit dem Ruf des „Corona-Abiturs“ leben müssen. Inwiefern sich daraus auch in der Zukunft Nachteile ergeben werden, wird sich zeigen. Die Angst, ein vereinfachtes Abitur zu bekommen und dadurch „weniger wert“ zu sein als ein Bewerber mit „normalem“ Abi, ist schon da. Es wurde zwar versucht, so wenig Stoff wie möglich wegfallen zu lassen und den regulären Lehrplan durchzuziehen, aber es ist trotzdem kein Abitur unter Normal- Bedingungen.

Corona hat Mängel an Schulen offenbart – Wie ist Ihrer Erfahrung nach das Klettgau Gymnasium digital aufgestellt?

Bei der digitalen Ausstattung meiner Schule ist definitiv noch Luft nach oben, wenn auch während der Pandemie das Fernlernen alles in allem recht gut geklappt hat. Wir konnten und können verschiedene Online-Plattformen nutzen und zur Kommunikation mit den Lehrern wurde ein Support-Dienst eingerichtet. Mittlerweile gestaltet sich auch der Unterricht in der Schule digitaler. Man sieht immer häufiger Lehrer und Schüler mit einem Tablet herumlaufen und Tafelbilder sind immer mehr zur Seltenheit geworden. PowerPoint-Präsentationen werden immer regelmäßiger.

Welche Note würden Sie dem KGT für sein „Corona-Krisenmanagement“ geben?

Ich würde die Note zwei beziehungsweise elf Punkte vergeben. Anfangs gab es Schwierigkeiten mit den Online-Lernplattformen. Während dem ersten Lockdown fand so gut wie kein Online-Unterricht statt. Es wurden Aufgaben hochgestellt und das war‘s. Viele Schüler wurden so im Stich gelassen, da sie sich alles selber beibringen mussten. Wiederum andere hatten keinen Zugriff auf die Aufgaben wegen fehlender technischer Ausstattung. Ausgefallener Unterricht wurde nicht rekompensiert. Damit meine ich nicht, dass jede Stunde nachgeholt werden muss. Aber Sonder- oder Zusatzstunden, um Fragen der Schüler zu beantworten, wären sicher hilfreich gewesen. Die allermeisten Lehrer haben sich aber trotz schwieriger Umstände ins Zeug gelegt und standen auch außerschulisch für Fragen bereit. Mangelndes Verständnis der Lehrkräfte für die Technik, was vielen Lehrern ja vorgeworfen wird, war nicht vorhanden, da alle eine Fortbildung im Umgang mit den Online-Plattformen besucht haben. Und so war während dem zweiten Lockdown recht guter Onlineunterricht möglich.

Wie läuft es eigentlich am KGT mit Corona-Tests?

Die Schule hatte eine Teststation, wo sich jeder Schüler bis zu zweimal die Woche kostenlos testen lassen konnte. Mittlerweile setzt die Schule auf Selbsttests. Auch die Hygienemaßnahmen werden gut umgesetzt. So haben zum Beispiel die verschiedenen Klassenstufen zeitversetzt Pause, um die Kontakte zu reduzieren.

Wie ist allgemein Ihre Stimmung und, soweit Sie es beurteilen können, die Ihrer Mitschüler?

Einige sind sicher nervös und einige haben sicher auch Angst, nicht gut genug vorbereitet zu sein. Ich kann diese Angst verstehen, aber nicht teilen. Ich vertraue den Verantwortlichen, dass sie unsere besondere Lage berücksichtigen und glaube, dass unsere Lehrkräfte uns dementsprechend gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet haben. Wir Schüler, unsere Eltern und Lehrer hoffen, dass alle erfolgreich die Prüfungen abschließen und wir dann Ende Juli unser Abitur-Zeugnis in der Hand halten können.

Wissen Sie schon, was Sie nach dem Abitur machen werden?

Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Mir schwebt einiges vor, aber ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf die anstehenden Prüfungen. Wie alle, hoffe ich, dass die Pandemie danach bald vorbei ist. Wenn alles wieder einigermaßen normal ist, werde ich mich um meine Zukunft kümmern.