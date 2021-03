„Der Rheinfall bei Schaffhausen ist beinahe vollständig versiegt und reduziert sich auf zwei unbedeutende, am rechten und linken Ufer in Rinnsalen abfließende Wasserströme, welche kaum die Stärke von Mühlebächen zeigen“, berichtete der Alb-Bote Mitte Februar 1858. Es handelte sich um den niedrigsten Wasserstand, der bis heute am Rheinfall gemessen wurde.

Die Durchflussmenge von 1858 lässt sich nicht feststellen. Es liegt nahe, dass es sich um höchstens 95.000 Liter pro Sekunde handelte, die im Jahr 1921 offiziell gemessene bisher geringste Abflussmenge. Mutmaßlich waren es weniger, im Februar 1858 hatte auch der Bodensee mit in Konstanz gemessenen 2,26 Metern seinen seither niedrigsten Pegelstand. In normalen Zeiten stürzen am Rheinfall im Sommer etwa 700.000 Liter pro Sekunde in die Tiefe. Beim Hochwasser im Juni 1965 wurde mit 1,25 Millionen Liter die bisher höchste Durchflussmenge des Rheinfalls gemessen.

Den zu „Mühlebächen“ gewordenen Reinfall beschrieb der Alb-Bote vom 26. Februar 1858 so: „Alle übrigen Partien des Falles sind trocken gelegt und zeigen ein ödes Gewirr ausgewaschener Felsen. In der Mitte erheben die ihres schäumenden Schmuckes beraubten hohen Felsen ihr gigantisches Haupt und werden von beiden Ufern her beinahe trockenen Fußes erreicht. Hunderte von Menschen machen sich das seltene Vergnügen, auf den sonst von Wasserstürzen überdeckten Flächen und Felsblöcken herum zu wandeln.“

Das Niedrigwasser ließ auch zwölf Holzpfeiler der uralten Römerbrücke zwischen Rheinheim und Zurzach sichtbar werden, einer von ihnen, drei Meter tief im Boden steckend und mit einer Spitze aus gehärtetem Stahl, wurde für ein Museum geborgen.

Zum Rekordniedrigwasser passt auch die kurze Alb-Bote-Notiz vom 9. Februar 1858: „Als Kuriosität wird aus Kadelburg mitgeteilt, dass in Folge einer Wette der Rhein von einem Manne durchschritten wurde.“ Was bedeutete, dass der Fluss bei den weitgehend trockengefallenen Stromschnellen bei Ettikon überquert werden konnte, ohne schwimmen zu müssen.