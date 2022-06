von sk

Corona bremste auch die Aktivitäten der katholischen Frauengemeinschaft aus. In der Hauptversammlung im katholischen Pfarrsaal Tiengen bilanzierte die Schriftführerin Christine Boger weniger Veranstaltungen als in den Vorjahren. Dafür wurden in der Advents- und Weihnachtszeit Adventskränze gebunden und verschiedene Bastelarbeiten hergestellt. Genauso viele schöne Dinge wurden zur Osterzeit von der Bastelgruppe angefertigt. Die Bastelarbeiten wurden dann in – oder auch vor der Kirche zu Gunsten der Kirchenrenovation und der neuen Orgel verkauft. In die gleichen Projekte floss der Erlös des Pflanzenmarktes, der im vergangenen Herbst und im Frühjahr auf dem Kirchplatz angeboten wurde.

Im kirchlichen Bereich wurde in der Fastenzeit eine Kreuzwegandacht und die Betstunde am Gründonnerstag gestaltet. Im Mai konnte die Frauengemeinschaft zu einer Maiandacht einladen. Diese fand in der Kapelle in Ettikon statt. Ebenso werden an jedem 2. Mittwoch im Monat der Gemeindegottesdienst um 9.00 Uhr von der Frauengemeinschaft vorbereitet. Im April, war es dann soweit, dass die Coronabedingungen gelockert wurden und die Theatergruppe der Frauengemeinschaft konnte zu ihrer Theateraufführung „Die 1000 Jahr Feier“ einladen. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung kam der Ukrainehilfe zu Gute.

Alle Erträge aus den verschiedenen Aktionen wurden entweder für die Kirchenrenovation oder die neue Orgel gespendet wie der Kassenbericht von Kassierin Carmen Völkle belegte. Auch für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal wurden Spenden überwiesen, genauso jetzt auch aktuell an die Ukrainehilfe. Die Kassenprüferinnen Ingrid Isele und Monika König bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Des Weiteren stand die Abstimmung „Wollen wir zukünftig eine verbandliche Kfd-Gruppe sein?“ auf der Tagesordnung. Dazu verlas Angelika Duttlinger vom Vorstandsteam einen Brief von Erzbischof Stefan Burger, der darin die Vorteile der Mitgliedschaft im Bundesverband erläuterte. Im Anschluss gab Rita Kesenheimer, ebenso vom Vorstandsteam, noch weitere wichtige Informationen zur Abstimmung. Sie wies darauf hin, dass sich der Mitgliedsbeitrag auf 22 Euro im Jahr erhöhen wird. Als wichtigen Punkt nannte Kesenheimer, dass ein großer Verband in allen wichtigen Bereichen auf jeden Fall mehr bewirken kann, als viele kleinere Gruppen. Mit großer Mehrheit stimmte die Versammlung für den Anschluss an den Bundesverband.