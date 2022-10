Die Große Kreisstadt Waldshut-Tiengen bekommt wieder einen Hautarzt. Der 36-jährige Dermatologe Karim Gabr wird zum 2. November 2022 eine Praxis in der Waldshuter Wallstraße 66 eröffnen. In den Räumen, in denen zuvor der Orthopäde Alexander Frank praktizierte, wird er nach Abschluss der Umbauarbeiten Kassen- und Privatpatienten behandeln.

Seit der Schließung der Praxen von Claudia Engelhardt in Tiengen und Rainer Voigt in Waldshut gibt es in der Doppelstadt keinen Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten mehr. Die nächstgelegene Praxis befindet sich in Lauchringen, wo Karim Gabr zuletzt angestellt war. Mit der Eröffnung seiner ersten eigenen Praxis gehe für den jungen Mediziner „ein Traum in Erfüllung“, wie er im Gespräch ausführt.

„Der Bedarf hat eine sehr große Rolle gespielt“, nennt Karim Gabr einen der Gründe, warum er sich beruflich in Waldshut-Tiengen niederlässt. Neben der Hautarztpraxis in Lauchringen zählt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg für den Landkreis Waldshut lediglich weitere Dermatologen in St. Blasien und Bad Säckingen auf.

Vom Nildelta an den Hochrhein

Doch was verschlägt einen Mediziner aus dem Nildelta an den Hochrhein? Nach dem Studium in seiner Heimatstadt Mansoura, nördlich von Kairo, habe Karim Gabr seine Ausbildung im Oktober 2015 in Freiburg mit dem Staatsexamen abgeschlossen. In der Breisgaustadt habe er auch die deutsche Approbation – die Genehmigung zur Berufsausübung – erlangt. „Seitdem habe ich den Blick auf die Region Südbaden“, erzählt der Ägypter in fließendem Deutsch.

Doch mangels Jobaussichten im Süden Deutschlands habe er nach dem Studium zunächst in Kiel, Trier und Köln gearbeitet, bevor er vor etwa einem halben Jahr nach Lauchringen kam. Die Hochrhein-Region sieht Karim Gabr als geografisch günstig gelegenen Ausgangspunkt, um Seminare und Kongresse in der Schweiz, Österreich und in Italien zu besuchen, wie er im Gespräch erzählt. Erst kürzlich sei er bei einer Fortbildung in Mailand gewesen.

Zur Person Karim Gabr wurde am 14. Oktober 1985 in Ägypten geboren. In seiner Heimatstadt Mansoura und in Freiburg studierte er Medizin. Der ausgebildete Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten stammt aus einer Akademikerfamilie. Seine Mutter promovierte nach seiner Aussage in Deutschland im Fach Chemie, sein Vater ist wie er Dermatologe. In seiner Praxis in der Wallstraße 66 in Waldshut behandelt er ab 2. November Kassen- und Privatpatienten. Der junge Arzt hat laut eigenen Angaben eine Zulassung für ambulante Operationen und für Lasermedizin und ist Mitglied in verschiedenen Berufsverbänden. Zu seinen Hobbys zählt der Alleinstehende Wandern und Reisen.

Karim Gabr berichtet auch von persönlichen Kontakten, die ihn seit Längerem mit seiner neuen Heimat verbinden. Am Goethe-Institut in Kairo, wo er vor einigen Jahren ein Zertifikat erwarb, um in Deutschland studieren und arbeiten zu können, habe er eine Sprachlehrerin gehabt, die aus Tiengen stammt. „Sie hat kurz vor meinem Umzug nach Deutschland den Kontakt zu Dr. Carla Agostinelli-Neuhoff hergestellt“, erzählt er. Die Internistin Agostinelli-Neuhoff hatte bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand Ende 2019 eine Praxis in Tiengen betrieben.

Seine eigene Praxis in der Waldshuter Wallstraße sollte eigentlich bereits zum 1. Oktober öffnen. Doch wegen Verzögerungen bei der Lieferung von medizinischen Geräten habe Karim Gabr den Start verschoben. Nun will er ab November Patienten mit allgemeinen und entzündlichen Hautkrankheiten, Allergien, Nagel- und Pilzkrankheiten sowie Haarausfall behandeln.

Praxis soll noch größer werden

Zu seinen Schwerpunkten zählt der Dermatologe auf Nachfrage auch Hautkrebs-Screenings, ambulante OPs, die Versorgung nach Tumoroperationen sowie medizinische Kosmetikbehandlungen auf. Zunächst werde er von drei Mitarbeitern, darunter einer Auszubildenden, unterstützt. Später seien sechs Mitarbeiter geplant. „Nach einem Jahr kann ich auch Ärzte ausbilden“, erzählt der Mediziner, der parallel zu seiner Praxisarbeit seine Promotion absolviere.

„Ich freue mich sehr, dass mit Karim Gabr in Waldshut-Tiengen nach längerer Vakanz wieder ein Dermatologe ansässig wird“, teilt Oberbürgermeister Philipp Frank auf Nachfrage mit. Für die Gesundheitsversorgung der Bürger sei dies eine wichtige Bereicherung. „Ich wünsche Herrn Gabr, der mich früh in seine Pläne eingeweiht hat, einen guten Einstand und dass er der Großen Kreisstadt lange erhalten bleibt“, fügt der OB hinzu.