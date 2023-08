Der Männerchor Krenkingen hat bei seiner Hauptversammlung keinen neuen Vorsitzenden und keinen neuen Schriftführer gefunden. Nach langer Diskussion und intensiver Suche nach Lösungen beschloss man, die Versammlung ohne Besetzung der beiden Ämter zu vertagen und zu einem späteren Zeitpunkt der Satzung entsprechend neu anzusetzen. Der bisherige Vorsitzende Klaus Schilling bleibt aufgrund Paragraf 13 Absatz 5 der Satzung solange im Amt, ebenso Schriftführer Norbert Alex.

Nicht, dass Wahlleiter Frank Kaiser nicht alles versucht hätte, jemanden zu finden. Aber allein schon ein Blick durch die Reihen der Versammlungsbesucher machte dem Beobachter klar, dass hier keine große Auswahl an Kandidaten für die vakanten Ämter zu finden war. Viele der anwesenden Sänger, passive Mitglieder waren fast keine anwesend, waren selbst schon in früheren Zeiten lange Jahre in Vorstandsämtern tätig und über oder um die 70 Jahre alt. Der bisherige Vorsitzende Klaus Schilling hatte sein Ausscheiden schon lange angekündigt. Auch der Vorstand hatte sich bemüht, durch Ämterwechsel und Gespräche mit möglichen Nachfolgern der Versammlung eine Lösung anbieten zu können. Allerdings ohne Erfolg.

Zusätzlich plant der Männerchor Krenkingen eine Satzungsänderung. Mit der Hilfe des badischen Sängerbundes in Person von Wolfgang Denicke, dem Rechtsberater des Verbands, hat man einen Vorentwurf für eine geänderte Satzung entworfen, die vor allem im Bereich des Vorstandsteams den Verein wesentlich flexibler macht. Als Notenwart wurden Willi Thoma und als zweiter Kassierer Gerhard Albicker einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Trotz der Probleme mit der Besetzung der vakanten Vorstandsämter war die Versammlung der Sänger geprägt von einem guten Miteinander im Chor. Eigentlich ist der Verein organisatorisch und musikalisch aktuell gut aufgestellt. Die Mitglieder und der Vorstand sind zuversichtlich, bis zum Januar 2024 bei der geplanten erneuten Hauptversammlung die beiden Ämter besetzen zu können oder nach der neuen Satzung ein neues Vorstandsteam zu bilden. Der Vorsitzende Klaus Schilling hat zu Beginn der Versammlung drei neue Sänger im Chor begrüßt. Tillman Galller, Robin Schütt und Patrick Winkler gehören inzwischen neu zum Männerchor Krenkingen.

Schriftführer Norbert Alex gab in der Hauptversammlung einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Beim traditionellen Herbstkonzert im Gemeindehaus war der Männerchor Gurtweil zu Gast. Willi Thoma war 2022 seit 50 Jahren beim Männerchor aktiver Sänger und in dieser Zeit in fast allen Vorstandsämtern tätig.

Der Vatertagshock des Männerchors Krenkingen wurde erstmals an einem neuen Standort veranstaltet. Der Hock am Bolzplatz wurde trotz des durchwachsenen Wetters überaus gut angenommen. Man will ihn deshalb auch weiterhin dort veranstalten, wenn das möglich ist. Auftritte beim Schwyzertag und am Storchenturm in Tiengen mit dem Gemischten Chor aus Aichen rundeten die Auftritte im vergangenen Berichtsjahr ab. Kassierer Andreas Thoma berichtete von einem guten Kassenstand und einem positiven Abschluss im Berichtszeitraum.

Bei seinem Ausblick gab der Vorsitzende Klaus Schilling noch die anstehenden Termine bekannt. Das Herbstkonzert wird wieder der musikalische Höhepunkt im Oktober sein. Ansonsten stehen wieder die festen Termine im Jahresablauf an, die beim Männerchor Krenkingen schon Tradition haben.

Neuer Dirigent Seit 1. Januar hat der Männerchor Krenkingen einen neuen Dirigenten. Reinhard Süß übernahm die Chorleitung von Andreas Thoma, der nach zehn Jahren die Leitung abgab. Reinhard Süß kommt gerne zum Männerchor. Es macht ihm Spaß, mit den Sängern zu arbeiten. Mit den beiden Auftritten war der neue Chorleiter zufrieden. In seinem Ausblick ging Reinhard Süß auf das anstehende Herbstkonzert ein und wünscht sich nach der Sommerpause konzentrierte Arbeit.