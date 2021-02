Was würden wir in diesen Zeiten nur ohne das Internet machen? Soeben hat die Online-Technik beispielsweise ein bisschen von der Fasnacht gerettet, unter anderem in Gestalt des Waldshuter Kappenabends auf digitaler Bühne. Und über virtuelle Plattformen laufen derzeit Veranstaltungen der Parteien zur Landtagswahl am 14. März. Auch die Vereine nutzen die moderne Kommunikation, und das nicht nur zum Abhalten von Hauptversammlungen.

Aus dem Wutachtal kam jetzt die Nachricht, dass ein Club als Alternative zu den derzeit wegen der Pandemie nicht möglichen Präsenz-Übungsstunden ein Online-Training organisiert. Interessanterweise handelt es sich um eine Karateschule, also um Kampfsport. Allerdings wird sich wohl nur der Laie fragen, wie das denn gehen soll, Mensch gegen Mensch, ohne dass die Beteiligten sich direkt gegenüberstehen, und schmunzelnd vermerken, dass dabei wohl im Unterschied zur echten Ausführung wenigstens das Verletzungsrisiko deutlich sinken dürfte. Tatsächlich jedoch gibt es im Karate ein ganzes System von Übungen, die dem Einstudieren genau festgelegter Bewegungsabläufe dienen und völlig ohne Körperkontakt mit anderen Personen ausgeführt werden. Die berühmten Handkantenschläge, mit denen der Gegner niedergestreckt wird, machen nur einen Teil der fernöstlichen Kampfkunst aus, deren Bezeichnung übrigens aus dem japanischen mit „leere Hand“ zu übersetzen ist. Nicht ganz leer ist die Hand bei einer anderen Kampfsportart: Beim Boxen werden bekanntlich Handschuhe übergezogen. Der in Tiengen ansässige Club hat bislang nichts von Online-Training verlauten lassen. Hier dürfte erst recht gelten: Ohne persönliche Präsenz kein K.o.