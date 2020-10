Der hintergründige Spaß auf den Bühnen dieser Republik ist eine Domäne der Männer. Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer etwa im Jahr 2016 auf das Programm des Kabarett-Herbsts Waldshut-Tiengen blickte. Sechs der sieben Abende wurden von humoristischen Herren bestritten, und der Auftritt der einzigen Protagonistin war auch keine reine Frauensache, sondern von einem Pianisten begleitet.

Im vergangenen Jahr dominierten bei der bekannten Veranstaltungsreihe ebenfalls die Männer, die mit 5:3 (eine Duo-Besetzung eingerechnet) klar in der Mehrheit waren. Das aktuelle Programm, das am 12. Dezember sein Finale findet, stellt jedoch die bisherigen Verhältnisse auf den Kopf. Bei den sechs Auftritten stehen zwei Männer und fünf Frauen (auch hier wieder ein Zweier-Ensemble berücksichtigt) auf dem Podium. Damit nicht die Kreis-Gleichstellungsbeauftragte eingreifen muss, die ja auch für die Männer da ist, hat der Veranstalter dem Programm erläuternde Vorworte beigestellt, sicherheitshalber adressiert an die „lieben Freundinnen der gepflegten Ironie“: „Um sich mit den Männern im Kabarett solidarisch zu zeigen hat sich das Kulturamt der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen dazu entschlossen, im Rahmen des 19. Kabarett-Herbstes gleich zwei Männer auf die Bühne zu holen, die hochprofessionelle Shows anbieten und längst kein Geheimtipp mehr sind.“ Und: „Diese Männerquote von einem Drittel ist mehr als ein erster Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung auf deutschen Kabarettbühnen.“ Dem dürfte nichts mehr hinzuzufügen sein, außer vielleicht einem bescheidenen Wunsch aus der Sicht des Publikums: Hauptsache, es wird nie langweilig.