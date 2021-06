Überregional beliebt und populär ist der Kabarett-Herbst der Stadt Waldshut-Tiengen, bei dem bekannte und weniger bekannte (letztere nicht selten unter der Rubrik „Geheimtipp“ einzuordnen) Protagonisten für die Unterhaltung des Publikums sorgen. Auch Größen wie Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker haben der seit fast 20 Jahren bestehenden Reihe schon die Ehre gegeben.

Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass man nun zwar nicht gleich von einem Kabarett-Sommer sprechen kann, aber jedenfalls auch mal zur warmen Jahreszeit mit zeitkritisch-humorvollen Beiträgen versorgt wird. Denn der wegen der Corona-Krise wiederholt verschobene Auftritt von Stefan Waghubinger soll am 23. Juni nachgeholt werden und damit genau zwei Tage nach dem offiziellen Sommeranfang. Mit Interesse dürften Kabarett-Freunde die Nachricht aus dem Kulturamt vernommen haben, dass der bereits mehrfach ausgezeichnete Künstler in der Zwischenzeit weiter an Reputation gewonnen hat und den frisch verliehenen Kleinkunstpreis 2021 des Landes Baden-Württemberg im gedanklichen Gepäck mitbringt. Aber keine Sorge: Trotz der neuerlichen Aufwertung des österreichischen Wortartisten, der seit über 30 Jahren im schwäbischen Exil lebt, bleibt es beim ursprünglichen Eintrittspreis von glatten 20 Euro.