Einen sportlich geprägten Sonntag erlebten über 80 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beim Hallensportfest 2023 der Leichtathletik Gemeinschaft (LG) Hohenfels. Unter der Regie des Vorsitzenden Michael Rimmele und Frank Keller,

Chef der Leichtathleten im Bezirk

Oberrhein, konnten sich die jungen Sportler in Tiengen in sechs Disziplinen messen.

Bereits um 10 Uhr starteten die Leichtathleten in der Sporthalle in Tiengen zunächst beim Sprint über zweimal 35 Meter. Danach mussten die zwölf bis 20-jährigen Sportler zum Hürdensprint antreten, sich im Kugelstoßen messen, den Hochsprung und Standweitsprung bewältigen und zum Schluss sich beim „6-Runden-Lauf“ messen. Dabei wurden die heranwachsenden Leichtathleten immer wieder von ihren Eltern, Geschwistern und weiteren Besuchern der Sportveranstaltung stimmungsvoll angefeuert. Am Ende des fünfstündigen Hallensportfestes erfolgte die belohnende Siegerehrung durch den LG-Vorsitzenden Michael Rimmele. Rimmele sagte: „Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.“ An erster Stelle steht für die LG Hohenfels die Bewegungsfreude, die Fitness und die frohen Begegnungen. Darüber hinaus möchten die Verantwortlichen auch die breit gefächerte Leichtathletik bekannter machen, Grundlagen für die Bewegung vermitteln und Werbung für den Leichtathletik-Sport machen. Frank Keller weist auch darauf hin, dass in der LG Hohenfels viele hochkarätige Sportler Mitglied sind, die teils bis auf Bundesebene Erfolge nachzuweisen haben.

Im Verlauf eines Sportjahres führt die LG Hohenfels den jährlichen Schluchsee-Lauf und die Bezirksmeisterschaften durch. Ziel ist, dass möglichst viele junge Sportler sich für die Badische Meisterschaft qualifizieren.

Die Leichtathletik-Gemeinschaft LG Hohenfels wurde am 27. Januar 1974 gegründet. Die Stammvereine: ASC Albbruck, LC Waldshut-Tiengen, FC Bernau, TV Schachen, TV Laufenburg und LC Buch. Vorsitzender ist Michael Rimmele, Telefon 07741 809062. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.lghohenfels.de