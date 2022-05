von Manfred Dinort

„Kannst du mir eine dieser Pflanzen mit Namen nennen?“ Das fragt Hans Jürgen Bannasch bei einem Treffen mit Kindern des BUND Waldshut-Tiengen im Liederbachtal. „Aha, ein Klappertopf, gut!“

Auf Entdeckungstour: Der Liederbach birgt viele Geheimnisse, die es zu lichten und zu ergründen gilt. | Bild: Manfred Dinort

Vor den Kindern liegen in einer langen Reihe 15 Wiesenblumen auf dem Tisch, darunter ein Brett, auf dem die Namen aufgeschrieben werden. „Ja, und das ist die Esparsette, das die Knäuelblume und das die Glockenblume.“ Und wenn sich der Lehrmeister oder die Kinder ihrer Sache nicht ganz sicher sind, schlagen sie ein Pflanzenbestimmungsbuch auf und klären die Details.

Waldshut-Tiengen Pferde auf dem Hof in Gurtweil – es gibt hier so viele wie noch nie Das könnte Sie auch interessieren

Die spannende Welt der Bachtiere

Zwischendurch müssen die größeren Jungen gemahnt werden: „Aufpassen und jetzt keine Dummheiten machen!“ Heute ist sogar ein Baby dabei, Anne, knapp drei Wochen alt, auf dem Arm seiner Mutter. Dann stehen alle Namen fest und Bannasch erinnert an die letzte Aktion mit den Kindern, als die Tiere am Bachufer und im Tümpel erforscht und namentlich bestimmt werden sollten. „Wer erinnert sich?“

Hans-Jürgen Bannasch (Dritter von links) und seine „BUND-Jünger“ beim Bestimmen der Wiesenblumen. | Bild: Manfred Dinort

Die Kinder erinnern sich an die Kaulquappen, an die kleinen Stichlinge, an die Wasserschnecken und Libellenlarven, an den Wasserläufer und an die beiden Eidechsen, ein Männchen und ein Weibchen, die recht zutraulich waren. Oft wurden hier auch Blindschleichen gesichtet und manchmal auch eine Ringelnatter.

Die Ortsgruppe Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen ist Yonka Thurner. Hans Jürgen Bannasch zählt zu den Gründungsmitgliedern, er war mehr als 20 Jahre Vorsitzender. Die Ortsgruppe hat eine Reihe von Projekten umgesetzt, die aber auch regelmäßig gepflegt werden müssen. Dazu zählen das fünf Hektar große Biotop im Liederbachtal, der Obstlehrpfad Eschbach-Gaiß, die Judenäule am Rhein, das Naturschutzgebiet Samlischbuck beim Gupfen, die Moorwiese bei Tiefenhäusern, das Schulbiotop im Seltenbachtal und das Wiesenblumenbiotop bei Birkingen.

Heute suchen die Kinder auch noch nach Tieren und Insekten auf der Wiese und bringen sie in einem Glas. Ein Mädchen bringt einen Schmetterling, ein Ochsenauge, aber den muss es wieder freilassen, weil er sich an den Flügeln verletzen könnte. Das nächste bringt zwei Larven der Eintagsfliege. „Das wäre ein Leckerbissen für die Forellen im Bach“, kommentiert Hans Jürgen Bannasch.

Waldshut-Tiengen Teilnehmer an Imkerei-Führung staunen: 25.000 Bienenflüge sind für ein einziges Glas Honig notwendig Das könnte Sie auch interessieren

Ein anderes Kind bringt zwei Käfer, es sind Apfelblütenstecher. Eines hat einen „Heugumper“ gefunden, eine Heuschrecke. Auch Vögel, die in den anliegenden Streuobstwiesen und unten am Bach heimisch sind, werden angesprochen und benannt. „Wichtig für unsere Wiesen und Bäume sind auch Hummeln und Bienen“, erklärt Bannasch. „Die brauchen wir zur Bestäubung der vielen Blüten“.

Während die Hummeln ihre Nester und Winterquartiere gerne in Mauselöchern anlegen, bleiben Bienen das ganze Jahr über aktiv, „aber dafür brauchen sie in ihren Stöcken immer eine konstante Temperatur.“

Auf den Spuren des Bibers

Eines der Kinder erkundigt sich nach dem Biber, der sich vor zwei Jahren am Bach eingenistet hatte. Der Biber sei seit einiger Zeit verschwunden. „Ich weiß aber nicht, wo er geblieben ist“, so Bannasch. Er hatte sich einen wunderschönen Stausee angelegt, doch den hätten die Mitarbeiter des Bauhofes entfernt. Seitdem habe er sich abgesetzt, „entweder ist er weiter nach oben oder weiter nach unten gezogen.“

Dann weist Bannasch auf den neuen Bauwagen, „damit haben wir ein Dach über dem Kopf und es lässt sich einfacher arbeiten.“ Ein Wunsch sei noch offen: „Wir wollen eine kleine PV-Anlage am Wagen installieren, „um einen PC anzuschließen und für erwachsene Besucher eine Kaffeemaschine bereitzustellen.“