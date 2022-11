von Ursula Freudig

Popcornduft, schwarze Vorhänge und eine Bühne im bunten Scheinwerferlicht – die Aula des Klettgau-Gymnasiums Tiengen (KGT) stand am Wochenende im Zeichen des Zirkus. In drei Vorstellungen zeigte der Zirkus Zebrasco unter der Leitung von Ruben König eine unterhaltsame, professionell aufgezogene Show, die von den Zuschauern gefeiert wurde. Alle Vorstellungen waren gut bis sehr gut besucht. Am Samstag dürften es rund 200 Zuschauer gewesen sein.

13 junge Artisten zeigen großes Können

Die 13 jungen Artisten ließen mit ihren Darbietungen den Zauber und die Vielseitigkeit des Zirkus spüren: Akrobatik am Boden, auf Stühlen, am Vertikaltuch, Hoch-Einradfahren und Jonglieren mit verschiedensten Materialien von Bällen über Keulen und Reifen bis zum Diabolo, sogar Zauberei und einiges mehr, waren zu erleben.

Doppelt schwer: Auf wackligen Bällen ist das Jonglieren eine besondere Herausforderung. | Bild: Ursula Freudig

Höhepunkte waren spektakuläre „Wickelakrobatik“ hoch oben am Vertikaltuch und bei fast vollständiger Dunkelheit, Jonglage mit leuchtenden LED-Materialien und loderndem Feuer.

Verein und Shows Der Zirkus Zebrasco ist seit Oktober 2018 ein Verein. Er entwickelte sich 2009 aus der Zirkus-AG des Klettgau Gymnasiums Tiengen. Der Verein steht zirkusbegeisterten jungen Leuten von etwa 10 Jahren bis ins junge Erwachsenenalter hinein offen. Probentag ist der Samstag. Rund 15 bis 20 öffentliche und private Auftritte absolviert der Zirkus jedes Jahr, dies sowohl draußen wie drinnen. Vorsitzender ist Ruben König.

Eingebettet waren die Darbietungen in eine Rahmengeschichte mit dem Titel „Das Geheimnis um die Flaschenpost“.

Schlussbild: Unter dem Applaus des Publikums setzen sich die jungen Artisten des Zirkus Zebrasco nochmals zusammen mit Zirkusdirektor Ruben König in Szene. | Bild: Ursula Freudig

Diese Geschichte wird hauptsächlich durch einen Film, der während der Umbauarbeiten zwischen den einzelnen Darbietungen gezeigt wird, „erzählt“: Zwei in einem Zirkuswagen lebende Mädchen, finden in einem Fluss eine Flasche, in der verschiedene Karten zu bestimmten Orten in verschiedenen Ländern zu einem Schatzes führen. Auf dieser weltumspannenden Reise treten die jungen Akrobaten auf.

Beeindruckendes Umfeld

Neben ihrem artistischen Können, beeindruckte das „Drumherum“, das der Zirkus Zebrasco mit Unterstützung von Eltern, Sponsoren und der Technik-AG des KGT, geschaffen hatte. Kostüme, die auf das jeweilige Land verweisen, kreative selbst gebaute Kulissen, immer die passende Musik, guter Ton, tolle Licht- und Raucheffekte, der selbstgedrehte Film – alles passte stimmig ineinander.

Zweckentfremdet: Der Zirkus Zebrasco zeigt, dass sich Stühle hervorragend für akrobatische Kunststücke eignen. | Bild: Ursula Freudig

In der Samstag-Show hatte sogar noch ein besonderer Jongleur einen Gastauftritt: Hansi Strobel aus Witznau, vor einigen Jahren Vizeeuropameister am Diabolo, ließ virtuos gleich vier Diabolos „tanzen“.

Farbenfroh: Eine besonders schöne Wirkung hat Jonglage mit leuchten LED-Reifen. | Bild: Ursula Freudig

Dass so viel Einsatz der Artisten und „Schatzsucher“ schließlich zum Erfolg führt, versteht sich von selbst: Mit etwas Glück bekommen in den kommenden Vorstellungen wieder einige Besucher sogar etwas von dem Schatz ab. Einige golden glänzende „Schmuckstücke“ werden am Ende der Aufführung in die Reihen des Publikums geworfen.