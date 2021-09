von SK

Gegen 2.25 Uhr sollte das Auto dem Polizeibericht zufolge in Gurtweil angehalten werden. Der Fahrer gab allerdings Gas und flüchtet zunächst in Richtung Waldshut und dann über Gemeindeverbindungswege in Richtung Indlekofen.

Kurz vor Indlekofen geriet das flüchtende Auto in einer scharfen Kurve von der Straße ab. Der Wagen kam schwer beschädigt in einem leeren Silo zum Stehen. Die beiden Insassen flüchteten. Die jugendliche Beifahrerin konnte allerdings festgehalten werden.

Der zweite flüchtige Insasse, ein 16-jähriger Jugendlicher, kehrte nach kurzer Zeit wieder zurück und räumte ein, dass er der Fahrer war. Beide blieben unversehrt. Einen Führerschein besitzt der mutmaßliche Fahrer nicht. Außerdem führte er eine geringe Menge Cannabis mit. Da ein Drogentest positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden sein. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Die beiden jugendlichen Insassen wurden ihren Eltern übergeben.