Die Jugendfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut war ein Erfolg, bilanzieren die Veranstalter in einer Pressemitteilung. 30 Jugendliche erlebten demnach abwechslungsreiche Tage, zu denen eine Fahrt auf der Elbe mit selbstgebauten Katamaranen gehörte. In den ersten Tagen der Freizeit standen Teamspiele auf dem Programm sowie die Vorbereitung der Elbefahrt in Kleingruppen.

Höhepunkt war laut der Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde das Fahren auf der Elbe mit Zelten am Flussufer. Auch eine Höhlenexpedition mit Stirnlampen und Kerzen war für die Jugendlichen ein spannendes Erlebnis. Ausklang fand die Freizeit in Dresden mit einer Stadtführung und einer Abendandacht in der Frauenkirche. Die Freizeit hatten die Kirchengemeinderäte Daniel Liske, Tim Basler und Niklas Rupp sowie Noah Nolte gemeinsam mit Teamern organisiert und begleitet. Vor Ort unterstützte der Anbieter „Outward Bound Germany“ bei der Elbebefahrung.

Auch das geistliche Programm kam nicht zu kurz – in Morgen- und Abendandachten haben die Teilnehmer über Jesusgeschichten nachgedacht. Nach der Woche gehen die Teilnehmer mit vielen Erfahrungen sowie Bereicherungen und gestärkt als Gruppe aus dieser Freizeit, heißt es in der Mitteilung.