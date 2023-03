Die Beteiligungsgruppe Grüner Müll, die sich aus dem Beteiligungsprojekt „Jugend mAcht!“ der Stadt Waldshut-Tiengen heraus entwickelt hat, hat sich vor Kurzem im Jugendzentrum in Tiengen getroffen. Ziel der Gruppe ist es laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen, mehr Nachhaltigkeit durch eine bessere Mülltrennung zu erreichen. Aus diesem Grund möchte die Gruppe im Frühjahr eine Studie zur Mülltrennung in öffentlichen Mülleimern im Stadtgebiet starten.

Es seien bereits Pläne für einen Mülleimer entwickelt worden, der mehrere voneinander getrennte Behälter für unterschiedliche Wertstoff- und Abfallarten besitzt. Dieser soll für einen gewissen Zeitraum an verschiedenen Standorten in der Stadt stehen, um herausfinden zu können, ob die Bevölkerung auch in der Öffentlichkeit ihren Müll trennen würde, heißt es in er Pressemitteilung der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen weiter.

In der vergangenen Sitzung der Beteiligungsgruppe Grüner Müll wurde demnach das Design der Umfrage erarbeitet, die ein zusätzlicher Teil der Studie sein wird. Die Fragen darin drehen sich allesamt um das eigene Verhalten und die Einstellung zum Thema Mülltrennung, schreibt die Stadt.

Die Beteiligungsgruppe Grüner Müll ist noch auf der Suche nach Teilnehmern. Wer sich für die Gruppe oder das Projekt interessiert, kann sich bei Alexander Rombach unter Telefonnummer 0156 1610222 oder per E-Mail an arombach@waldshut-tiengen.de melden. Die nächste Besprechung findet am Mittwoch, 15. März, von 15.30 bis 17 Uhr im Jugendzentrum Tiengen statt.