Vier Jugendliche haben am Dienstagabend in Waldshut mit Spielzeugwaffen hantiert und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz vor 17.30 Uhr waren die vier in einem Hinterhof beobachtet worden, wie sie eine augenscheinliche Handfeuerwaffe bedienten.

Mehrere Polizeistreifen machten sich zur Örtlichkeit auf und konnten vier Jugendliche festhalten, die sich gerade entfernen wollten. Sie räumten ein, sich soeben zweier Spielzeugpistolen entledigt zu haben, mit denen sie zuvor dazugehörige Spielzeugmunition verschossen hatten.

Die Spielzeugwaffen samt Munition hatten sie laut Polizei in einem nahen Geschäft gekauft. Die Polizei fand die Spielzeugwaffen und stellte sie sicher.