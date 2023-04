Silke Padova, Amtsleiterin beim Kinder- und Jugendreferat Waldshut-Tiengen, und Jugend-Café-Leiter Onur Harbelioglu haben die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, Oberbürgermeister Philipp Frank, den SPD-Kreisvorsitzenden Peter Schallmeyer und SPD-Stadtrat Dieter Flügel zu einer offenen Diskussion mit Kindern und Jugendlichen empfangen. Dies schreibt das Jugendreferat in einer Mitteilung.

Da einige Jugendlichen einen Migrationshintergrund haben, warten sie auf die doppelte Staatsbürgerschaft. Auch für Schwarzelühr-Sutter, die als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium an der Migrations- und Integrationspolitik mitwirkt, ist die Staatsbürgerschaftsreform ein entscheidender Schritt: „Ich wünsche mir, dass sich Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland willkommen und wirklich zugehörig fühlen. Sie sollen unser Land demokratisch mitgestalten und sich auf allen Ebenen unseres Landes einbringen können. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht, das diese Koalition gerade auf den Weg bringt, gibt ihnen die Möglichkeit dazu.“

Fragen an die Politikerin waren unter anderem: Was macht eine Staatssekretärin? Kennen Sie Olaf Scholz? „Als Parlamentarische Staatssekretärin bin ich das Bindeglied zwischen Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag. Da ich im Innenministerium arbeite, kümmere ich mich schwerpunktmäßig um Themen der Sicherheit, Bundespolizei und Heimat, inklusive Integration. Und wenn die Bundesministerin Faeser terminlich verhindert ist, übernehme ich sodann für sie und vertrete sie bei Veranstaltungen oder im Bundestag. Und Olaf Scholz kenne ich persönlich schon lange, als ich neu im Bundestag war, saß er mir direkt gegenüber im Fraktionssaal der SPD als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer. Manchmal vertrete ich die Ministerin im Kabinett, dann sehe ich ihn auch im Bundeskanzleramt“, so Rita Schwarzelühr-Sutter. Die Neugierde der Jugendlichen erstreckte sich über Themen von Europa bis zu Klimaschutz, aber auch Mobbing wurde angesprochen.