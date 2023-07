Besonderen Besuch hat die Peru-Partnerschaft St. Verena in der vergangenen Woche aus der Partnergemeinde Pamplona Alta/Lima erhalten. Eine Jugendgruppe mit neun Jugendlichen, betreut und angeleitet durch Pfarrer Peter Seibt, der in einer Nachbargemeinde von Pamplona Alta wirkt, machte auf ihrer Europareise Station bei der befreundeten Peru-Partnerschaft in Tiengen und Lauchringen.

Nach ihrem ersten Stopp in Freiburg, wo die Jugendlichen ebenfalls freundlich empfangen worden waren, legten sie in Tiengen einen viertägigen Aufenthalt ein, um Mitglieder der hiesigen Peru-Partnerschaft kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen.

Die Jugendgruppe aus Lima, die im Rahmen ihrer Europareise auch bei der Peru-Partnerschaft in Tiengen und Lauchringen einen viertägigen Besuch abgestattet hat. Auf dem Bild die Jugendlichen und (von rechts) der Vorsitzende der Peru-Partnerschaft St. Verena, Sabine Maier, Pfarrer Peter Seibt, Raffaela Bachmann und Karl Selbach, zweiter Vorsitzender der Peru-Partnerschaft. | Bild: Herbert Schnäbele

Höhepunkt in Tiengen waren der Besuch und die Mitgestaltung des Sonntagsgottesdienstes in der Pfarrkirche, der von Peter Seibt zelebriert wurde. Eine Musikgruppe mit drei Jugendlichen aus Peru, Karl Selbach am Piano, Raffaela Bachmann an der Gitarre und mit der Querflöte gestalteten mit spanischen Liedern den gut besuchten Gottesdienst mit.

Pfarrer Seibt erläuterte den Reiseverlauf, bei dem nach dem Tiengener Aufenthalt noch Stationen in Mannheim und Lörrach vorgesehen waren.

Als herausragendes und einmaliges Ereignis dieser ersten Europareise erwartet die Jugendlichen die Weiterreise nach Lissabon zum Weltjugendtreffen mit der Begegnung mit Papst Franziskus.

Nach dem Gottesdienst verdeutlichte Seibt die Wichtigkeit der Hilfe für arme Menschen und den Wert der Begegnung mit ihnen, um ihnen das Gefühl der Gleichwertigkeit zu geben: „Solche Begegnungen zeigen die Freundschaft und den großen Wert von Partnerschaften, die binden und gleichsam auch verbinden.“

Die Vorsitzende der Peru-Partnerschaft St. Verena, Sabine Maier, bedankte sich für den Besuch in Tiengen. Ebenso bedankte sie sich bei den Gastgebern der Jugendlichen. Es wurde deutlich, dass die Jugendlichen ihre Reise weitgehend selbst finanziert und vier Jahre dafür gearbeitet und gespart hatten.